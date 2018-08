London Stock Exchange-Aktienkurs Lloyds-Aktie:

Kurzprofil Lloyds:



Die Lloyds Banking Group (ISIN: GB0008706128, WKN: 871784, Ticker-Symbol: LLD, London: LLOY, Nasdaq OTC-Symbol: LLDTF) ist eine britische Großbank, die im September 2008 aus einer Fusion mit der im Zuge der Weltwirtschaftskrise angeschlagenen HBOS entstand. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen im Bankgewerbe für Privatpersonen und Wirtschaftsunternehmen an, u.a. Hypotheken, Investments und Lebensversicherungen. Der Hauptsitz von Lloyds befindet sich in London. (07.08.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lloyds-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Lloyds Banking Group (ISIN: GB0008706128, WKN: 871784, Ticker-Symbol: LLD, London: LLOY, Nasdaq OTC-Symbol: LLDTF) von 0,75 GBP auf 0,73 GBP.Mit einem bereinigten EBT in Q2/2018 von 2,23 (Vj.: 2,07) Mrd. GBP sei die Analystenerwartung von 2,11 Mrd. GBP übertroffen worden. Das berichtete EBT (1,52 (Vj.: 1,24) Mrd. GBP) sei jedoch aufgrund höher als von Rießelmann unterstellter Rückstellungen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Restschuldversicherungen hinter seiner Prognose (1,71 Mrd. GBP) zurückgeblieben. Trotzdem habe Rießelmann die operative Ergebnisentwicklung in Q2 überzeugen können. Lloyds habe wie schon in den Vorquartalen von einem verbesserten Zinsüberschuss sowie der guten Kostenkontrolle profitiert. Untermauert worden sei das starke Quartal u.a. durch die Erhöhung des Ausblicks für die Nettozinsmarge in 2018 (auf dem Niveau der ersten sechs Monate: 2,93% (bisher: 2,90%)).Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet in seiner aktuellen Aktienanalyse die Lloyds-Aktie unverändert mit dem Rating "halten". Das Kursziel werde von 0,73 GBP auf 0,70 GBP gesenkt. (Analyse vom 06.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Lloyds-Aktie:0,7091 EUR -0,27% (07.08.2018, 11:31)