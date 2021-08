Tradegate-Aktienkurs Lloyds-Aktie:

ISIN Lloyds-Aktie:

GB0008706128



Kurzprofil Lloyds:



Die Lloyds Banking Group (ISIN: GB0008706128, WKN: 871784, Ticker-Symbol: LLD, London: LLOY, Nasdaq OTC-Symbol: LLDTF) ist eine britische Großbank, die im September 2008 aus einer Fusion mit der im Zuge der Weltwirtschaftskrise angeschlagenen HBOS entstand. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen im Bankgewerbe für Privatpersonen und Wirtschaftsunternehmen an, u.a. Hypotheken, Investments und Lebensversicherungen. Der Hauptsitz von Lloyds befindet sich in London. (04.08.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lloyds-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Lloyds Banking Group (ISIN: GB0008706128, WKN: 871784, Ticker-Symbol: LLD, London: LLOY, Nasdaq OTC-Symbol: LLDTF) von "halten" auf "kaufen" hoch.Das Q2-Zahlenwerk habe ergebnisseitig über den Erwartungen gelegen. Ursächlich dafür sei neben einer unerwarteten Reduzierung der Kreditrisikovorsorge auch eine erhebliche Ertragsteuer-Rückerstattung gewesen. Die Bilanzkennzahlen (per 30.06.2021) hätten nach Meinung des Analysten überwiegend auf einem komfortablen Niveau gelegen.Darüber hinaus habe die Bank die Guidance für 2021 erneut teilweise angepasst (u.a. Erhöhung der Eigenkapitalrendite). Zusätzlich habe die Bank verkündet, dass zur Stärkung der Bereiche Altersvorsorge und Vermögensmanagement das britische Fintech-Unternehmen Embark Group akquiriert werden solle, welches sich auf digitale Lösungen in diesen Bereichen spezialisiere. Der Abschluss der Übernahme sei für Q4/2021 vorgesehen.Lennertz hebe teilweise seine Prognosen (EPS 2021e: 6,86 (alt: 4,38) GBp; DPS 2021e: unverändert 2,30 GBp; EPS 2022e: 5,72 (alt: 4,53) GBp; DPS 2022e: unverändert 2,80 GBp) an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Lloyds-Aktie: