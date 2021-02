London Stock Exchange-Aktienkurs Lloyds-Aktie:

38,845 GBp -0,96% (24.02.2021, 13:57)



ISIN Lloyds-Aktie:

GB0008706128



WKN Lloyds-Aktie:

871784



Ticker-Symbol Lloyds-Aktie:

LLD



London Ticker-Symbol Lloyds-Aktie:

LLOY



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Lloyds-Aktie:

LLDTF



Kurzprofil Lloyds:



Die Lloyds Banking Group (ISIN: GB0008706128, WKN: 871784, Ticker-Symbol: LLD, London: LLOY, Nasdaq OTC-Symbol: LLDTF) ist eine britische Großbank, die im September 2008 aus einer Fusion mit der im Zuge der Weltwirtschaftskrise angeschlagenen HBOS entstand. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen im Bankgewerbe für Privatpersonen und Wirtschaftsunternehmen an, u.a. Hypotheken, Investments und Lebensversicherungen. Der Hauptsitz von Lloyds befindet sich in London. (24.02.2021/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lloyds-Aktie fällt trotz starker Gewinne - AktiennewsDie Lloyds Banking Group (ISIN: GB0008706128, WKN: 871784, Ticker-Symbol: LLD, London: LLOY, Nasdaq OTC-Symbol: LLDTF), die drittgrößte Bankengruppe Großbritanniens, erzielte im vierten Quartal einen Gewinn von 792 Mio. GBP, der deutlich über den Erwartungen der Analysten von 471 Mio. GBP lag, so die Experten von XTB.Außerdem habe sie ihre Dividendenausschüttung mit 0,57 Pence pro Aktie wieder aufgenommen, dem nach den geltenden Vorschriften maximal zulässigen Wert. "Wir haben gesehen, dass sich die Geschäftsdynamik in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 verbessert hat", habe Finanzchef William Chalmers in einer Medienkonferenz gesagt.Allerdings sei der Gewinn im Jahresvergleich um mehr als 70 Prozent geunken, unter anderem aufgrund von Rückstellungen für Kreditverluste im Zusammenhang mit der anhaltenden Pandemie. Im vergangenen Jahr habe die Bank 4,2 Mrd. GBP zurückgestellt, um einen erwarteten Anstieg der faulen Kredite abzudecken, einschließlich einer Belastung von 128 Mio. GBP im vierten Quartal, während die Märkte für das Jahr 4,7 Mrd. GBP an Wertminderungen erwartet hätten. Positiv zu vermerken sei, dass Lloyds ein starkes Wachstum bei Hypotheken und Einlagen verzeichnet habe. Eine vorübergehende Stempelsteuerbefreiung habe den Boom auf dem britischen Immobilienmarkt beflügelt und Lloyds habe sein Hauskreditgeschäft um über 7 Mrd. GBP steigern können.XETRA-Aktienkurs Lloyds-Aktie:0,45 EUR -1,10% (24.02.2021, 12:40)