Kurzprofil Lloyds:



Die Lloyds Banking Group (ISIN: GB0008706128, WKN: 871784, Ticker-Symbol: LLD, London: LLOY, Nasdaq OTC-Symbol: LLDTF) ist eine britische Großbank, die im September 2008 aus einer Fusion mit der im Zuge der Weltwirtschaftskrise angeschlagenen HBOS entstand. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen im Bankgewerbe für Privatpersonen und Wirtschaftsunternehmen an, u.a. Hypotheken, Investments und Lebensversicherungen. Der Hauptsitz von Lloyds befindet sich in London. (21.12.2016/ac/a/a)



New York (www.aktiencheck.de) - Lloyds-Aktienanalyse von Aktienanalyst Firdaus Ibrahim von S&P Global:Firdaus Ibrahim, Aktienanalyst von S&P Global, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach der angekündigten Übernahme des britischen Kreditkartengeschäfts der Bank of America (MBNA) die Aktie der Lloyds Banking Group (ISIN: GB0008706128, WKN: 871784, Ticker-Symbol: LLD, London: LLOY, Nasdaq OTC-Symbol: LLDTF) weiterhin zu kaufen und erhöht sein Kursziel.Der geplante Zukauf entspreche der Strategie des Finanzinstituts, sein Privatkunden-Kreditgeschäft zu stärken, so der Analyst. Somit würde der Marktanteil an Großbritanniens Kreditkartengeschäft von 15 auf 26% wachsen.Firdaus Ibrahim, Aktienanalyst von S&P Global, hat das Kursziel für die Lloyds-Aktie von 0,62 auf 0,75 GBP erhöht und sein "buy"-Votum bestätigt. (Analyse vom 21.12.2016)XETRA-Aktienkurs Lloyds-Aktie:0,76 EUR -0,26% (21.12.2016, 11:04)