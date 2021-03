Börsenplätze Lloyd Fonds-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Lloyd Fonds-Aktie:

6,80 EUR +7,09% (31.03.2021, 11:21)



XETRA-Aktienkurs Lloyd Fonds-Aktie:

6,75 EUR +6,30% (31.03.2021, 11:06)



ISIN Lloyd Fonds-Aktie:

DE000A12UP29



WKN Lloyd Fonds-Aktie:

A12UP2



Ticker-Symbol Lloyd Fonds-Aktie:

L1OA



Kurzprofil Lloyd Fonds AG:



Die Lloyd Fonds AG (ISIN: DE000A12UP29, WKN: A12UP2, Ticker-Symbol: L1OA) ist ein integrierter Vermögensmanager und Partner für Privatkunden und institutionelles Kapital. Das Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die bankenunabhängige Lloyd Fonds AG im Segment Scale der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.



Antrieb der Lloyd Fonds AG sind nachhaltige Angebote mit digitaler Kompetenz unter Berücksichtigung kundenindividueller Chance-Risiko-Profile für Vermögensaufbau, Kapitalvermehrung und Sicherung von Ausschüttungen. Dabei bilden transparentes aktives Asset Management, zukunftsweisende digitale Lösungen mit der Zweitmarke LAIC und individuelle und institutionelle Vermögensverwaltung den Mehrwert für die Kunden.



Ziel der Strategie 2023 ist es, die Lloyd Fonds AG als innovativen Qualitätsführer im Fonds- und Vermögensmanagement in Deutschland zu positionieren. Bis zum Jahr 2023 soll das AuM-Volumen auf über 7 Mrd. EUR ansteigen. (31.03.2021/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - Lloyd Fonds-Aktienanalyse von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Lloyd Fonds AG (ISIN: DE000A12UP29, WKN: A12UP2, Ticker-Symbol Deutschland: L1OA) von "speculative buy" auf "buy" hoch.Mit dem Corona-Crash im Frühjahr und der anschließenden nervösen und volatilen Marktentwicklung sei das Jahr 2020 auch für das Anlagemanagement sehr herausfordernd gewesen. Das Team von Lloyd Fonds habe diese Bewährungsprobe hervorragend bestanden. Alle angebotenen Investmentfonds hätten eine positive Rendite erzielt, zum Teil seien die Resultate herausragend (mit einer Performance von mehr als 70 Prozent) ausgefallen.Hohe Performance-Fees im zweistelligen Millionenbereich, die mit dem größten Fonds WHC Global Discovery erwirtschaftet worden seien, hätten für einen starken Anstieg der Konzernerlöse von 8,2 auf 27,7 Mio. Euro gesorgt. Damit habe auch das EBITDA massiv, von -9,7 auf 7,0 Mio. Euro, verbessert werden können, gleichbedeutend mit einer operativen Marge von 26,1 Prozent.Damit sei eine sehr gute Basis für das weitere Wachstum geschaffen worden. Im laufenden Jahr solle insbesondere die Expansion der digitalen Vermögensverwaltung LAIC vorangetrieben werden. Nachdem in der letzten Finanzperiode das Produktangebot bereits deutlich ausgeweitet worden sei, stehe nun eine Intensivierung des Vertriebs auf der Agenda. Zur Finanzierung werde LAIC Token ausgeben, die ein wirtschaftliches Beteiligungsrecht entsprechend eines Anteils von bis zu 10 Prozent am Stammkapital verbriefen und einen mittleren einstelligen Millionenbetrag einbringen sollten. Aber auch in der klassischen Vermögensverwaltung wolle Lloyd Fonds expandieren und im laufenden Jahr einen weiteren Anbieter mit Sitz in Frankfurt oder München übernehmen.Das hohe Wachstumstempo solle auch mittelfristig fortgesetzt werden. Bis Ende 2024 sollten die Assets under Management von aktuell rund 1,9 Mrd. Euro auf mehr als 7 Mrd. Euro wachsen. Auf der Basis werde dann eine EBITDA-Marge von mehr als 45 Prozent anvisiert.Da das Unternehmen selbst im Corona-Crashjahr sehr dynamisch gewachsen ist, sieht Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, nun nur noch ein leicht überdurchschnittliches Prognoserisiko und stuft sein Urteil von "speculative buy" auf "buy" hoch. (Analyse vom 31.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link