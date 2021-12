XETRA-Aktienkurs Lloyd Fonds-Aktie:

14,90 EUR +1,36% (23.12.2021, 14:58)



ISIN Lloyd Fonds-Aktie:

DE000A12UP29



WKN Lloyd Fonds-Aktie:

A12UP2



Ticker-Symbol Lloyd Fonds-Aktie:

L1OA



Kurzprofil Lloyd Fonds AG:



Die Lloyd Fonds AG (ISIN: DE000A12UP29, WKN: A12UP2, Ticker-Symbol: L1OA) ist ein integrierter Vermögensmanager und Partner für Privatkunden und institutionelles Kapital. Das Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die bankenunabhängige Lloyd Fonds AG im Segment Scale der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.



Antrieb der Lloyd Fonds AG sind nachhaltige Angebote mit digitaler Kompetenz unter Berücksichtigung kundenindividueller Chance-Risiko-Profile für Vermögensaufbau, Kapitalvermehrung und Sicherung von Ausschüttungen. Dabei bilden transparentes aktives Asset Management, zukunftsweisende digitale Lösungen mit der Zweitmarke LAIC und individuelle und institutionelle Vermögensverwaltung den Mehrwert für die Kunden.



Ziel der Strategie 2023 ist es, die Lloyd Fonds AG als innovativen Qualitätsführer im Fonds- und Vermögensmanagement in Deutschland zu positionieren. Bis zum Jahr 2023 soll das AuM-Volumen auf über 7 Mrd. EUR ansteigen. (23.12.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lloyd Fonds-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Lloyd Fonds AG (ISIN: DE000A12UP29, WKN: A12UP2, Ticker-Symbol Deutschland: L1OA) unter die Lupe.Lloyd Fonds stehe bei den meisten Anlegern zwar nicht wirklich im Fokus, überzeuge aber mit starken Zahlen und steigenden Kursen. Kurz vor Weihnachten markiere die Aktie ein neues Rekordhoch. Seit Jahresbeginn stehe ein Kursplus von über 140% zu Buche. Ein Ende der sei ist nicht in Sicht.Vorstand Achim Plate habe die Gesellschaft ohne großes Aufsehen neu ausgerichtet und zu einem bankenunabhängigen Asset Manager und Vermögensverwalter mit einem gehörigen Schuss Fintech geformt. Die Gesellschaft habe zuletzt mit mehreren Meldungen für Aufsehen gesorgt. Zum einen solle die Bayerische Vermögen (BV) übernommen werden. Zum anderen habe man sich am Berliner FinTech growney beteiligt. "Mit den Zukäufen erschließt sich nun hoffentlich für jeden interessierten Investor die Schlüssigkeit unserer ambitionierten, aber aus meiner Sicht absolut erreichbaren Prognose 2024", so der Firmenlenker.Würden Plate und Co weiter wie bisher machen, dann dürften die für 2024 erwarteten Kennzahlen vermutlich schon ein Jahr früher erreicht werden. Es spreche also einiges dafür, dass die Lloyd Fonds-Aktie ihre Aufwärtsbewegung mittelfristig fortsetzen werde - inklusive der üblichen Konsolidierungsphasen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Lloyd Fonds-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Lloyd Fonds-Aktie:15,00 EUR -4,44% (23.12.2021, 15:12)