Tradegate-Aktienkurs Lloyd Fonds-Aktie:

7,00 EUR +1,45% (06.01.2021, 16:48)



Xetra-Aktienkurs Lloyd Fonds-Aktie:

6,95 EUR +6,92% (06.01.2021, 16:33)



ISIN Lloyd Fonds-Aktie:

DE000A12UP29



WKN Lloyd Fonds-Aktie:

A12UP2



Ticker-Symbol Lloyd Fonds-Aktie:

L1OA



Kurzprofil Lloyd Fonds AG:



Die Lloyd Fonds AG (ISIN: DE000A12UP29, WKN: A12UP2, Ticker-Symbol: L1OA) ist ein integrierter Vermögensmanager und Partner für Privatkunden und institutionelles Kapital. Das Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die bankenunabhängige Lloyd Fonds AG im Segment Scale der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.



Antrieb der Lloyd Fonds AG sind nachhaltige Angebote mit digitaler Kompetenz unter Berücksichtigung kundenindividueller Chance-Risiko-Profile für Vermögensaufbau, Kapitalvermehrung und Sicherung von Ausschüttungen. Dabei bilden transparentes aktives Asset Management, zukunftsweisende digitale Lösungen mit der Zweitmarke LAIC und individuelle und institutionelle Vermögensverwaltung den Mehrwert für die Kunden.



Ziel der Strategie 2023 ist es, die Lloyd Fonds AG als innovativen Qualitätsführer im Fonds- und Vermögensmanagement in Deutschland zu positionieren. Bis zum Jahr 2023 soll das AuM-Volumen auf über 7 Mrd. EUR ansteigen. (06.01.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lloyd Fonds-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Lloyd Fonds AG (ISIN: DE000A12UP29, WKN: A12UP2, Ticker-Symbol: L1OA) unter die Lupe.Lloyd Fonds habe noch einmal nachgelegt. Nach der Fortsetzung der sehr positiven Kapitalmarktentwicklung bis zum Jahresende 2020, von der alle im Lloyd-Konzern gemanagten Fonds profitiert hätten, erwarte der Vorstand nun einen höheren Ergebnisbeitrag. Zur Erinnerung: Mitte Dezember seien die Erwartungen bereits schon einmal deutlich nach oben revidiert worden.Der bankenunabhängige Asset Manager und Vermögensverwalter verfüge über einen gehörigen Schuss Fintech und überzeuge mit einer starken Entwicklung. Lloyd Fonds habe im laufenden Jahr den Wachstumskurs relativ unbeeindruckt von der Corona-Krise fortsetzen können. Das spiegele sich eindrucksvoll im Zahlenwerk wieder.Die positive Einschätzung des "Aktionärs" werde durch die Zahlen eindrucksvoll bestätigt. Analysten hätten bis zu 50 Prozent Kurspotenzial ermittelt. Gut möglich, dass einige Experten nach der erneuten Prognoseerhöhung hier noch einmal nachjustieren würden. Ungeachtet davon sollte die Lloyd Fonds-Aktie ihre Aufwärtsbewegung schon bald fortsetzen und Kurs auf die Analystenziele nehmen. "Der Aktionär" spekuliere auf dieses Szenario, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Lloyd Fonds-Aktie: