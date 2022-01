Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Lloyd Fonds befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil Lloyd Fonds AG:



Die Lloyd Fonds AG (ISIN: DE000A12UP29, WKN: A12UP2, Ticker-Symbol: L1OA) ist ein integrierter Vermögensmanager und Partner für Privatkunden und institutionelles Kapital. Das Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die bankenunabhängige Lloyd Fonds AG im Segment Scale der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.



Antrieb der Lloyd Fonds AG sind nachhaltige Angebote mit digitaler Kompetenz unter Berücksichtigung kundenindividueller Chance-Risiko-Profile für Vermögensaufbau, Kapitalvermehrung und Sicherung von Ausschüttungen. Dabei bilden transparentes aktives Asset Management, zukunftsweisende digitale Lösungen mit der Zweitmarke LAIC und individuelle und institutionelle Vermögensverwaltung den Mehrwert für die Kunden.



Ziel der Strategie 2023 ist es, die Lloyd Fonds AG als innovativen Qualitätsführer im Fonds- und Vermögensmanagement in Deutschland zu positionieren. Bis zum Jahr 2023 soll das AuM-Volumen auf über 7 Mrd. EUR ansteigen. (11.01.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lloyd Fonds-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Lloyd Fonds AG (ISIN: DE000A12UP29, WKN: A12UP2, Ticker-Symbol Deutschland: L1OA) unter die Lupe.Nach dem gestrigen Kursrutsch melde sich die Aktie von Lloyd Fonds heute eindrucksvoll zurück. Begleitet werde das Comeback von vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr. Diese würden eindrucksvoll zeigen, dass sich die Gesellschaft operativ voll auf Kurs befinde.Lloyd Fonds stehe bei den meisten Investoren zwar nicht wirklich im Fokus, überzeuge allerdings mit starken Zahlen und steigenden Kursen. Vorstand Achim Plate habe die Gesellschaft ohne großes Aufsehen neu ausgerichtet und zu einem bankenunabhängigen Asset Manager und Vermögensverwalter mit einem gehörigen Schuss Fintech geformt.Mit Erfolg: Für das Gesamtjahr 2021 werde nach vorläufigen Daten ein Konzernergebnis vor Steuern (EBT) von 6,4 Millionen Euro erwartet. Im Vorjahr habe hier noch ein Verlust von drei Millionen Euro zu Buche gestanden. Daraus resultiere ein Gewinn je Aktie von 0,30 Euro."Der deutlich gestiegene Konzernjahresüberschuss ist dabei wesentlich auf die zum Jahresende nochmals höhere Fair Value Bewertung zweier Beteiligungen der Lloyd Fonds AG im Geschäftssegment LLOYD FONDS REAL ASSETS im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021 zurückzuführen", heiße es aus der Hamburger Firmenzentrale.Ebenfalls positiv: Nachdem Lloyd Fonds sich im Zuge des Übernahmeangebots an die BV Holding AG durch Aktionärsvereinbarungen bereits im November 2021 eine Beteiligung von knapp 50 Prozent des Grundkapitals dieser Gesellschaft gesichert habe, hätten Vorstand und Aufsichtsrat heute den Abschluss weiterer Verträge mit Aktionären der BV Holding AG beschlossen, durch die ein Überschreiten der angestrebten Zielmehrheit von 90 Prozent sichergestellt werden könne. Vorstand und Aufsichtsrat der Lloyd Fonds AG würden daher diese Bedingung für die erfolgreiche Übernahme der BV Holding AG als erfüllt ansehen. Zur Finanzierung solle in Kürze noch eine kleine, wertpapierprospektfreie Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht durchgeführt werden.Die Erfolgsstory gehe weiter. Es spreche einiges dafür, dass die Aktie ihre Aufwärtsbewegung mittelfristig fortsetzen werde - inklusive der üblichen Konsolidierungsphasen."Der Aktionär" setzt im Real-Depot nach ersten Gewinnmitnahmen im Real-Depot auf dieses Szenario, so Michael Schröder. (Analyse vom 11.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link