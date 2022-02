NYSE-Aktienkurs Livent-Aktie:

Kurzprofil Livent Corporation:



Die Livent Corporation (ISIN: US53814L1089, WKN: A2N464, Ticker-Symbol: 8LV, NYSE-Symbol: LTHM) ist ein Lithium-Unternehmen mit Sitz in Philadelphia, USA. Die Livent-Aktie wird an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, New York, NYSE MKT, Bats, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. (08.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Livent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Livent Corporation (ISIN: US53814L1089, WKN: A2N464, Ticker-Symbol: 8LV, NYSE-Symbol: LTHM) unter die Lupe.Die Korrektur im Lithium-Sektor sei auch nicht an der Livent-Aktie spurlos vorbeigegangen. Das Papier des US-Unternehmens habe seit November rund 30% an Wert verloren. Dabei habe sich in diesem Zeitraum der Lithiumpreis fast verdoppelt. Die Korrektur bei den Lithium-Aktie sei daher wohl etwas übertrieben gewesen. Livent sei mit seinen Projekten gut aufgestellt und die Perspektiven seien nach wie vor hervorragend, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 08.02.2022)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Livent-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Livent-Aktie:20,36 EUR +2,47% (08.02.2022, 16:18)