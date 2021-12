Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Das Bild bei den Lithiumaktien hat sich in der vergangenen Woche deutlich eingetrübt, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Das Umfeld für den Lithiummarkt habe sich dabei natürlich nicht über Nacht geändert. Nach wie vor schlittere der Lithiummarkt aller Voraussicht nach über Jahre in ein Defizit. Das dürfte zu weiter steigenden Preise bei Lithium führen. Die Preise würden allerdings nicht linear und auch nicht unendlich steigen. Jeder Trend sei von Rücksetzern gezeichnet und einen solchen sehe man aktuell bei Lithium. Ein Blick auf die Aktie des Platzhirsches Albemarle zeige, dass die Aktie aus charttechnischer Sicht deutlich angeschlagen sei. Ein Rutsch in Richtung des Septemberhochs bei 240 USD erscheine alles andere als aus der Welt. Halte dieser Bereich nicht, könne es sogar auf 220 USD nach unten gehen. Auch bei Standard Lithium (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, TSX Venture-Symbol: SLI) habe sich die Euphorie nach dem Einstieg von Koch wieder gelegt. Die Aktie sei beim Ausbruchsversuch über 14 CAD (Kanadische Dollar) gescheitert. Nun würden die Unterstützungen bei 11 CAD (Hoch aus dem September) und das Novembertief bei 10 CAD wieder in den Blick rücken.Fundamental intakt bedeute nicht zwangsläufig, dass die Kurse immer weiter steigen. Märkte würden steigen, Märkte würden korrigieren. Eine solche Korrektur sei - wenngleich kurzfristig schmerzhaft - so doch mittel- bis langfristig gesund. Solange das fundamentale Umfeld intakt bleibe, biete eine solche Korrektur auch wieder Einstiegschancen. (06.12.2021/ac/a/m)