Die Abgeordneten hätten erklärt, die Ausschreibung verstoße auch gegen die Vorschriften über die Konsultation indigener Gemeinschaften in der Nähe des Abbauplatzes in der Atacama-Wüste, im Norden des Landes. Die Regierung habe das Ausschreibungsverfahren mit dem Argument verteidigt, dass es transparent gewesen sei und die Unternehmen Partner des Staates bei allen Bergbauvorhaben sein würden. Die fünf Quoten in der Ausschreibung entsprächen nur 4,4 Prozent der bekannten chilenischen Reserven des Metalls und verhinderten nicht die Gründung eines nationalen Lithiumunternehmens, so die Regierung.



"Bis 2016 war Chile mit einem Marktanteil von 37 Prozent der größte Produzent der Welt. Aber heute sind wir auf 31 Prozent gefallen und wurden von Australien überholt. Wenn es uns nicht gelingt, die Produktion zu steigern, werden wir bis 2030 auf 17 Prozent fallen", habe Juan Carlos Jobet, der Minister für Bergbau und Energie, auf Twitter geschrieben.



Interessant sei dabei - und für die Minenbranche durchaus ermutigend -, dass der neu Präsident Boric sich offensichtlich nicht für eine Verstaatlichung des Sektors stark mache. Das spreche dafür, dass die Konzerne auch in Zukunft in dem südamerikanischen Land arbeiten könnten.



Wer ein Investment in den mitunter sehr volatilen Lithium-Einzelwerten scheut, greift zu einem Produkt auf den Best of Lithium-Index, so Markus Bußler von "Der Aktionär".



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - In Chile scheint es zunehmend Widerstand gegen die Ausschreibung von neuen Lithium-Vorhaben zu geben, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Abgeordnete seien am Dienstag vor Gericht gegangen, um die scheidende Regierung daran zu hindern, Angebote für Lithiumvorhaben einzuholen, für die SQM und Albemarle, die beiden weltweit größten Produzenten des ultraleichten Batteriemetalls, im Rennen seien.Interessant: Abgeordnete der Mitte-Links-Oppositionspartei PPD hätten das Berufungsgericht in Santiago geboten, das überraschende Ausschreibungsverfahren zu stoppen, das Mitte Januar enden werde. Das Verfahren sei von Personen kritisiert worden, die dem designierten Präsidenten Gabriel Boric nahestünden. Dieser habe gesagt, Chile solle den "historischen Fehler" der Privatisierung von Ressourcen wie Lithium, einem wichtigen Bestandteil von Batterien für Elektroautos, nicht wiederholen.Im Oktober habe Chile ein Auktionsverfahren zur Vergabe von Verträgen für die Exploration und Produktion von 400.000 Tonnen Lithiummetall für Batterien angekündigt, um die Produktion zu steigern und die weltweite Nachfrage zu decken. Seitdem habe Boric die Wahlen mit dem Versprechen gewonnen, mehr Sozialprogramme zu finanzieren und die Ungleichheit zu verringern.