Tradegate-Aktienkurs Lithium Americas-Aktie:

33,79 Euro +2,24% (31.03.2022, 11:07)



TSE-Aktienkurs Lithium Americas-Aktie:

46,00 CAD +11,68% (30.03.2022)



ISIN Lithium Americas-Aktie:

CA53680Q2071



WKN Lithium Americas-Aktie:

A2H65X



TSE-Ticker-Symbol Lithium Americas-Aktie:

LAC



Kurzprofil Lithium Americas Corp.:



Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, TSE: LAC) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Fokus auf die Entwicklung von Lithium-Projekten (Cauchari-Olaroz-Projekt in Argentinien und das Lithium Nevada-Projekt). Über die 100%-Tochter RheoMinerals bietet Lithium Americas Spezialadditive für Bohrungen an. (31.03.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Lithium Americas: Der Lithiumexplorer profitiert von steigenden Lithiumpreisen - AktienanalyseLithium Americas (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, TSE: LAC) hat Zahlen für 2021 gemeldet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Während bei dem Lithiumexplorer noch keine Umsätze angefallen seien, habe sich der Verlust mit 38,5 Mio. Dollar etwa auf Vorjahresniveau bewegt. Bei ihren Lithiumprojekten komme die Firma gut voran. Nachdem gegen Ende des Jahres 2021 die Bauaktivitäten in der argentinischen Mine durch Covid-19-Unterbrechungen beeinträchtigt gewesen seien, habe sich die Lage wieder normalisiert. Der Bau schreite mit einem überarbeiteten Zeitplan voran. Derzeit sei das Projekt zu etwa 85 Prozent abgeschlossen und die Inbetriebnahme für das zweite Halbjahr geplant.Im wichtigen US-Projekt Thacker-Pass habe das Umweltschutzministerium von Nevada im Februar die letzten wichtigen Umweltgenehmigungen auf staatlicher Ebene erteilt. Jedoch werde eine Berufung gegen das Entscheidungsprotokoll durch ein Bundesgerichtsverfahren geführt, wobei eine Entscheidung im dritten Quartal 2022 erwartet werde. Unterdessen würden die Gespräche mit potenziellen strategischen Partnern und Kunden fortgesetzt. Auch die Gründung einer eigenständigen AG, die sich auf die Erschließung von Thacker Pass konzentriere, werde diskutiert. Die weitere Finanzierung bis zu den geplanten Produktionsstarts sei gesichert: Per Ende 2021 habe Lithium Americas über 511 Mio. Dollar an Zahlungsmitteln mit zusätzlichen 75 Mio. Dollar an verfügbaren Krediten verfügt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Lithium Americas-Aktie: