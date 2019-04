Bei der Brexit-Thematik scheine zumindest eins klar zu sein: Die Europäische Union tue ihr Bestes, um den Brexit so weich wie möglich zu gestalten, während der britische Gesetzgeber schwerlich das zum Ausdruck bringe, was er wirklich wolle. Es gebe jedoch ein Problem mit dem ein EU-Mitgliedstaat zu kämpfen habe, und eine Entscheidung in dieser Angelegenheit könnte schwerwiegende Folgen für die Zukunft des Landes haben. Dieses Land sei Irland, und das Problem sei natürlich die Grenze zu Nordirland (sog. "Backstop"). Im Falle eines No-Deal-Szenarios sollte eine Art Grenzkontrolle eingeführt werden. Die irischen Behörden würden befürchten, dass die Errichtung einer harten Grenze negative Auswirkungen auf den Friedensprozess auf der britischen Insel haben könnte. Andererseits könnte das Versäumnis, dies zu tun, Irland effektiv vom europäischen Binnenmarkt ausschließen. Das eigentliche Problem bestehe jedoch darin, dass die irische Regierung keinen Plan für die Grenze habe, falls es tatsächlich zu einem No-Deal-Szenario kommen sollte. Eine solche Haltung scheine einige der anderen EU-Führer zu verärgern, vor allem Bundeskanzlerin Angela Merkel und den französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Der irische Premierminister Leo Varadkar werde heute mit Macron und am Donnerstag mit Merkel zusammentreffen. Beide Staats- und Regierungschefs würden versuchen, eine Art Zusicherung zu erhalten, dass Irland auf den Ausstieg aus Großbritannien ohne Kompromisse vorbereitet sei.



Die Liste der Berater für die Fusion von Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) und Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) werde immer länger. Erst kürzlich habe die Deutsche Bank bekannt gegeben, dass Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) das Team ihrer Berater bei der Transaktion verstärkt habe. Neben Morgan Stanley würden Institutionen wie Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C), Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) oder Bank of America Merrill Lynch (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) die deutschen Kreditgeber beraten. An anderer Stelle habe sich Bundesfinanzminister Olaf Scholz erneut indirekt optimistisch zur Fusion geäußert. Scholz habe gesagt, dass Deutschland mehr als glücklich sei, große ausländische Banken aufzunehmen, habe aber auch hinzugefügt, dass man eine eigene Großbank brauche. Obwohl keine Firmennamen genannt worden seien, seien die Schlussfolgerungen offensichtlich.



Einem Handelsblatt-Bericht zufolge hätten thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) und Tata Steel den Regulierungsbehörden eine Liste der Vermögenswerte zur Verfügung gestellt, die sie bereit seien zu veräußern, um die Genehmigung für die geplante Fusion zu erhalten. Die Gerüchte seien jedoch von Vertretern beider Unternehmen nicht bestätigt worden. Unterdessen habe der deutsche Stahlproduzent Salzgitter (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) erstes Interesse an den angebotenen Assets gezeigt.



Die Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) zähle heute zu den größten DAX-Nachzüglern nach einer Herabstufung durch die Citigroup. Die Bank habe ihre Entscheidung begründet damit, dass sich die Rally der Aktien entspannt habe und die Cashflow-Konversionsrate weiterhin schwach sei. Die Empfehlung für die Aktie sei von "kaufen" auf "halten" und das Jahreskursziel auf 30 EUR gesenkt worden. (02.04.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Erholung an den asiatischen Aktienmärkten hat sich heute entspannt, wobei der japanische Nikkei (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) den Handelstag mehr oder weniger flach schloss und einige chinesische Indizes nachgaben, so die Experten von XTB.Andernorts seien geringfügige Zuwächse festgestellt worden. Trotz dieser gemischten Stimmung hätten die meisten europäischen Aktienmärkte am Dienstag höher eröffnet. Die größten Zuwächse hätten in den ersten Handelsminuten die spanischen und polnischen Börsen verzeichnet. Chemieaktien hätten zugelegt, während sich Einzelhändler und Gesundheitsunternehmen unterdurchschnittlich entwickelt hätten.