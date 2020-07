Das einzige Land, das den Experten von JK Capital Management Sorgen bereite, sei Indien. Hier steige die Zahl der neuen Corona-Fälle täglich, im Gegensatz zu allen anderen Ländern Asiens. Darüber hinaus seien bei militärischen Auseinandersetzungen in Ladakh, an der Grenze zwischen China und Indien, Anfang dieses Monats mindestens 20 Soldaten gestorben. Zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt habe der Vorfall den Konflikt zwischen den beiden Ländern verschärft.



Die makroökonomischen Aussichten Indiens seien düster: Moody's rechne für dieses Kalenderjahr mit einem Rückgang des BIP um 3,1 Prozent, während Crisil, die indische Tochtergesellschaft von S&P, für das zweite Quartal mit einem Rückgang des BIP um 25 Prozent rechne.



Zurück zu China: Das makroökonomische Umfeld sei ein Grund für die hervorragende Performance der chinesischen Märkte in diesem Monat. Der andere Grund seien die Liquiditätsspritzen der westlichen Zentralbanken, die ihren Weg in die Schwellenländer fänden. Laut Bloomberg hätten ausländische Investoren im Juni A-Aktien des chinesischen Festlands (notiert in Shanghai und Shenzhen) in Höhe von netto 7,4 Mrd. USD gekauft. Die Experten von JK Capital Management seien der Ansicht, dass dieser Liquiditätsstrom hier nicht abebben werde, da China seine Finanzmärkte aktiv für ausländische Investoren öffne - Banken und Versicherungsgesellschaften könnten nun eigenständig in China agieren.



Da sich die Onshore-Finanzmärkte weiter öffnen würden, würden die Experten von JK Capital Management erwarten, dass der MSCI seine Gewichtung von A-Aktien in seinen Indices weiter erhöhen werde. Bisher habe der MSCI Schritt für Schritt nur 20 Prozent dessen aufgenommen, was er letztendlich plane, in A-Aktien aufzunehmen. Damit bleibe Raum für eine fünffach höhere Gewichtung in allen seinen Indices für globale Märkte und Schwellenländer.



Das anhaltende Quantitative Easing der FED und der EZB werde nicht so bald enden, obwohl es schon jetzt wahrlich gigantisch sei: Da sich Corona im Westen immer weiter ausbreite, sei mit weiteren Liquiditätsspritzen zu rechnen. Um die Dimension einzuordnen, habe das makroökonomische Research-Unternehmen Gavekal Folgendes berechnet: Die derzeitigen Regierungsausgaben der Vereinigten Staaten würden im Rahmen des Covid-19-Programms, die sich bereits auf 3,7 Billionen US-Dollar belaufen würden, in heutigen Dollar fast das Vierfache der Kosten des Vietnamkriegs, das 24Fache der Kosten des gesamten Apollo-Raumfahrtprogramms der NASA und das 20Fache der Kosten des Marshall-Plans für den Wiederaufbau Europas nach dem Zweiten Weltkrieg ausmachen.



All die Liquidität müsse in einer Zeit, in der die Zinsen in den entwickelten Ländern entweder negativ oder nahe Null seien, ein Zuhause finden. Die Schwellenländer und insbesondere die chinesischen Märkte mit ihrer Größe und Tiefe seien die logischen Gewinner, zusammen mit Luxusimmobilien und Sammlerstücken.



Da die PBoC (People's Bank of China) während des Corona-Ausbruchs eine umsichtige Fiskal- und Geldpolitik betrieben habe, habe sie die Zinssätze auf einem attraktiven Niveau gehalten: 10-jährige chinesische Staatsanleihen würden derzeit 200 Basispunkte mehr als das amerikanisches Pendant und 330 Basispunkte mehr als deutsche bringen.



Nicht zuletzt habe der Markt in Hongkong im Monat Juni mit der Notierung von NetEase (ISIN US64110W1027/ WKN 501822) und JD.com (ISIN US47215P1066/ WKN A112ST) einen kräftigen Aufschwung erlebt. Diese beiden Unternehmen hätten präventiv im Vorfeld eines möglichen erzwungenen Delistings ihrer ADRs von der New Yorker Börse gehandelt, zusammen mit allen anderen chinesischen ADRs, deren Delisting der US-Kongress anstrebe. Es handle sich um einen potenziellen Marktwert von 1,5 Billionen US-Dollar, verteilt auf etwa 250 Unternehmen, die in den kommenden zwei bis drei Jahren wahrscheinlich von New York nach Hongkong, Shanghai oder Shenzhen verlegt würden. (08.07.2020/ac/a/m)







Hong Kong (www.aktiencheck.de) - Die sehr gute Performance der chinesischen Aktienmärkte im Juni kam für uns nicht völlig überraschend, so Fabrice Jacob, CEO JK Capital Management Ltd., einem Unternehmen der La Française-Gruppe.Die Maßnahmen der chinesischen Regierung zur Verhinderung einer zweiten Corona-Welle und negativer wirtschaftlicher Auswirkungen seien drastisch, aber zugegebenermaßen effizient gewesen. Man habe beobachtet, wie Mitte Juni ganze Stadtviertel von Peking komplett abgeriegelt worden seien, als rund 100 neue Fälle in der Nähe eines Lebensmittelmarktes bekannt geworden seien. Erst kürzlich sei der rund 150 km von Peking entfernte Bezirk Anxin in der Provinz Hebei mit seinen 400.000 Einwohnern vollständig abgeriegelt worden, nachdem nur 18 neue Fälle gemeldet worden seien.In Asien habe es gegolten, die lokalen Märkte wieder zu öffnen, ohne die Menschen ein- oder ausreisen zu lassen. Die Grenzen würden weiterhin geschlossen bleiben und für zurückkehrende Staatsangehörige würden strenge Quarantäneauflagen gelten. Selbst innerhalb des kleinen Dreiecks, aus Hongkong, Macao und Shenzhen, in dem die Experten von JK Capital Management ihren Sitz hätten, gebe es keine Anzeichen dafür, dass die Grenzen in absehbarer Zeit wieder geöffnet würden. Und das, obwohl in keiner dieser drei Städte seit Wochen, wenn nicht gar Monaten neue Fälle aufgetreten seien.Gemessen an den makroökonomischen Zahlen scheine diese Vorgehensweise gut funktioniert zu haben, da China neben Taiwan und Korea an der Spitze der Konjunkturerholung stehe: Der offizielle PMI (Purchasing Managers Index) Chinas für das Verarbeitende Gewerbe sei von 50,6 im Mai auf 50,9 im Juni gestiegen und habe damit den Bloomberg-Konsens von 50,4 übertroffen. Der PMI für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe habe den gleichen Trend gezeigt und sei von 53,6 im Mai auf 54,4 im Juni gestiegen (der Bloomberg-Konsens lag bei 53,5). Der Caixin-PMI für das Verarbeitende Gewerbe habe ebenfalls eine beschleunigte Trendwende im Juni mit einem Wert von 51,2 gegenüber 50,7 im Mai gezeigt (der Bloomberg-Konsens lag bei 50,5).Da sich das makroökonomische Umfeld Chinas verbessere, würden die Experten von JK Capital Management mit der Wiederaufnahme des Handels einen positiven Spill-over-Effekt für das übrige Asien erwarten. China werde höchstwahrscheinlich wieder seine Rolle als Wirtschaftsmotor für die Region übernehmen.