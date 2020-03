Börsenplätze Lindt & Sprüngli-Aktie:



L&S-Aktienkurs Lindt & Sprüngli-Aktie:

7.415,00 EUR +4,00% (31.03.2020, 12:13)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Lindt & Sprüngli-Aktie:

7.880,00 CHF +3,89% (31.03.2020, 11:59)



ISIN Lindt & Sprüngli-Aktie:

CH0010570767



WKN Lindt & Sprüngli-Aktie:

870503



Ticker-Symbol Lindt & Sprüngli-Aktie:

LSPP



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Lindt & Sprüngli-Aktie:

LISP



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Lindt & Sprüngli-Aktie:

LDSVF



Kurzprofil Lindt & Sprüngli AG:



Lindt & Sprüngli (ISIN: CH0010570767, WKN: 870503, Ticker-Symbol: LSPP, SIX Swiss Ex: LISP, Nasdaq OTC-Symbol: LDSVF) ist weltweit führend im Bereich der Premium-Schokolade und schaut auf eine Tradition von 170 Jahren zurück, die in Zürich ihren Anfang nahm. Qualitätsschokoladen von Lindt & Sprüngli werden heute in 12 eigenen Produktionsstandorten in Europa (Hauptmarken: LINDT, CAFFAREL, HOFBAUER) und den USA (Hauptmarken: LINDT, GHIRARDELLI, RUSSELL STOVER, WHITMAN'S) hergestellt und von zahlreichen Tochtergesellschaften und Niederlassungen sowie einem umfassenden Netz von unabhängigen Distributoren rund um den Globus vertrieben. (31.03.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Lindt & Sprüngli-Analyse von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Analyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Analyse sein Anlagevotum für den Partizipationsschein der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (ISIN: CH0010570767, WKN: 870503, Ticker-Symbol: LSPP, SIX Swiss Ex: LISP, Nasdaq OTC-Symbol: LDSVF).Lindt sei sehr stark ins neue Jahr gestartet und habe in allen strategisch wichtigen Märkten Anteile gewinnen können. Die Coronavirus-Krise habe jedoch seit Anfang März Auswirkungen auf das Geschäft: Der Reiseeinzelhandel (2% des Umsatzes), eigene Ladenkette (500 Geschäfte, die 13% des Umsatzes ausmachen würden), Food-Service (<5% des Umsatzes, VontE) und der Lebensmittelhandel in einigen Märkten seien am stärksten betroffen. Folglich seien Lindts Wachstums- (5 bis 7%) und Finanzausblick (20 bis 40 Bp Margenverbesserung) nicht mehr gültig. Zur Erinnerung: Lindt habe am 3. März die Wachstumsprognose von 5 bis 7% bestätigt.Dank dem starken GJ19 (starkes org. Wachstum von 6,1%, Anstieg des FCF um mehr als 50%) und einer soliden Bilanz (Verhältnis von Nettoschulden zu EBITDA von 0,5, -0,1 vor IFRS 16, 58% Eigenkapitalquote) werde die Dividende von CHF 175 (ordentliche Dividende CHF 105 und Sonderdividende CHF 70) bestätigt (GV am 24. April).Mittel- bis langfristige Wachstumsziele bestätigt: Lindt habe seine Prognose für ein org. Wachstum von 5 bis 7% p.a. und eine stetige Margenverbesserung von 20 bis 40 Bp in den kommenden Jahren bestätigt.Nächster Kursimpuls: 1H20-Ergebnisse am 21. Juli (=)Jean-Philippe Bertschy, Analyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Votum für die Lindt & Sprüngli-Aktie. Das Kursziel laute CHF 6.800. (Analyse vom 31.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link