Kurzprofil Lindt & Sprüngli AG:



Lindt & Sprüngli (ISIN: CH0010570767, WKN: 870503, Ticker-Symbol: LSPP, SIX Swiss Ex: LISP, Nasdaq OTC-Symbol: LDSVF) ist weltweit führend im Bereich der Premium-Schokolade und schaut auf eine Tradition von 170 Jahren zurück, die in Zürich ihren Anfang nahm. Qualitätsschokoladen von Lindt & Sprüngli werden heute in 12 eigenen Produktionsstandorten in Europa (Hauptmarken: LINDT, CAFFAREL, HOFBAUER) und den USA (Hauptmarken: LINDT, GHIRARDELLI, RUSSELL STOVER, WHITMAN'S) hergestellt und von zahlreichen Tochtergesellschaften und Niederlassungen sowie einem umfassenden Netz von unabhängigen Distributoren rund um den Globus vertrieben. Mit rund 12.000 Mitarbeitenden erzielte die Lindt & Sprüngli Gruppe 2014 einen Umsatz von 3,39 Mrd. Schweizer Franken. (15.01.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Lindt &Sprüngli-Analyse von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Analyst von Vontobel Research, erhöht in einer aktuellen Analyse sein Kursziel für den Partizipationsschein der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (ISIN: CH0010570767, WKN: 870503, Ticker-Symbol: LSPP, SIX Swiss Ex: LISP, Nasdaq OTC-Symbol: LDSVF).Einmalkosten von CHF 80 Mio. im GJ19, bzw. CHF 60 Mio. nach Steuern, Mittel, die primär der Verschlankung der Aktivitäten in den USA dienen würden. Optimiert werden sollten folgende Bereiche: 1) Logistiknetzwerk (Wertberichtigung und Schliessung einzelner Lagerhäuser); 2) Produktion (Schliessung einer Russell-Stover-Fabrik in Colorado im GJ21, Verlagerung einiger Produktionslinien in andere Werke); 3) Einzelhandelsgeschäfte (Wertberichtigung bei 50 Läden, von denen 30 im GJ20-21 geschlossen werden sollten); 4) Merchandising (Auslagerung von Services, mit Auswirkungen auf rund 300 FTE). Die Einmalkosten von CHF 80 Mio. seien nicht zahlungswirksam und bestünden hauptsächlich aus Wertberichtigungen und Abschreibungen. Die Maßnahmen sollten sich innerhalb von sechs Jahren auszahlen.Positiver Steuereffekt von CHF 60 Mio. im GJ19: Dies aus mehreren Gründen: 1) Schweizer Unternehmenssteuerreform (Ausdehnung und Wertminderung bei geistigem Eigentum, verbucht im GJ19); 2) Entscheid des Schweizer Bundesgerichts vom Juli 2019 (Erhalt von Pauschalbesteuerungsgutschrift); 3) weitere Steuervorteile.Prognose nur minimal beeinflusst: Der Umsatz entspreche in etwa den Analysten-Erwartungen, die positiven und negativen Einmaleffekte im GJ19 würden sich gegenseitig neutralisieren. Seine Schätzwerte würden sich daher kaum verändern.Jean-Philippe Bertschy, Analyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Votum für die Lindt & Sprüngli-Aktie, bei Kursziel von CHF 7.500 (vorher: CHF 7.000). (Analyse vom 15.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Lindt & Sprüngli-Aktie: