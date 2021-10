Börsenplätze Linde-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

258,05 EUR +0,80% (13.10.2021, 14:50)



XETRA-Aktienkurs Linde-Aktie:

258,55 EUR +1,04% (13.10.2021, 14:35)



ISIN Linde-Aktie:

IE00BZ12WP82



WKN Linde-Aktie:

A2DSYC



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) ist ein führendes Industriegase- und Engineering-Unternehmen mit einem Umsatz (pro forma) von 28 Mrd. USD (24 Mrd. EUR) im Jahr 2018. Das Unternehmen beschäftigt weltweit ca. 80.000 Mitarbeiter und bedient Kunden in mehr als 100 Ländern der Erde. Linde plc liefert innovative und nachhaltige Lösungen für seine Kunden und schafft Mehrwert für alle Beteiligten. Das Unternehmen macht die Welt produktiver, indem es Produkte, Technologien und Dienstleistungen entwickelt, die die wirtschaftliche und ökologische Leistung seiner Kunden in einer vernetzten Welt verbessern und ihnen ermöglicht, ihre Betriebskosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte www.linde.com (13.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriegasekonzerns Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) unter die Lupe.Bei Linde habe sich in den vergangenen Monaten eher wenig getan. Doch die Konsolidierung auf hohem Niveau dürfte nur eine Frage der Zeit sein. Die UBS rechne mit deutlich höheren Kursen und traue dem häufig unterschätzten Schwergewicht sogar die Pole Position im DAX zu.Das Q4 werde für Chemieunternehmen zwar ein harter Test, so Experte Andrew Stott. Wegen der aktuellen Entwicklung der Autobranche sowie in China habe er seine Gewinnprognosen für 2021 und 2022 leicht gesenkt. Doch die schlechten Nachrichten seien in den Kursen bereits eingepreist und auch die Autobranche könnte bereits 2022 wieder mehr Rückenwind liefern. Den fairen Wert für Linde habe Stott von 310 auf 325 Euro erhöht, das Rating laute "buy".Das Kursziel liege 27 Prozent über dem gegenwärtigen Niveau. Klettere die Linde-Aktie bis dahin, komme der Konzern auf eine Marktkapitalisierung von 167 Mrd. Euro. Aktuell komme der größte DAX-Konzern SAP trotz des heutigen Kursanstiegs gerade einmal auf einen Börsenwert von 150 Mrd. Euro. Linde könnte demnach also die neue Nummer 1 im DAX werden.Linde bleibt ein Basisinvestment und könnte in Zukunft tatsächlich zum größten DAX-Konzern aufsteigen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link