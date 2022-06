Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

308,45 EUR -0,1348% (03.06.2022, 14:40)



XETRA-Aktienkurs Linde-Aktie:

308,30 EUR +0,90% (03.06.2022, 14:27)



ISIN Linde-Aktie:

IE00BZ12WP82



WKN Linde-Aktie:

A2DSYC



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN), ein weltweit führender Technologiekonzern, produziert Industriegase, die anschließend in verschiedenen Bereichen wie dem Energiesektor, der Stahlproduktion, der Chemieverarbeitung, dem Umweltschutz oder medizinischen Therapien zum Einsatz kommen. Darüber hinaus umfassen die weiteren Unternehmensaktivitäten Planung und Bau von Industrieanlagen für verfahrenstechnische Projekte sowie die Herstellung von Anlagenkomponenten. Dienstleistungen wie Ingenieurberatung, Projektmanagement, Personalschulung und Kundendienst runden das Portfolio ab. Die Strategie der Linde Group ist dabei auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Im Oktober 2018 entstand der heutige Konzern Linde plc durch die Fusion der deutschen Linde AG mit deren amerikanischem Konkurrenten Praxair Inc. (03.06.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) unter die Lupe.Mit Linde zeige sich das größte Unternehmen im DAX völlig immun gegen die zahlreichen Risikofaktoren wie Krieg, Inflation oder steigende Zinsen. Der Industriegase-Gigant habe am Freitag vielmehr einmal mehr ein neues Rekordhoch erreicht. Mehr als 150 Mrd. Euro bringe Linde mittlerweile auf die Börsenwaage. Erstmals notiere eine Aktie über 310 Euro. Während viele andere Unternehmen ihre Gewinne aus der Nach-Corona-Rally inzwischen wieder hätten abgeben müssen, stehe Linde rund 50% höher als noch vor der Corona-Krise. Der DAX-Konzern untermauere damit seinen Ruf als krisenfester Wert, ein Ende der jahrelangen Aufwärtsbewegung sei weiter nicht in Sicht.Seit Jahren gehöre Linde zu den Favoriten des "Aktionärs". Das neue Allzeithoch untermauere einmal mehr, wie stark die Aktie sei. Sowohl in schwachen als auch in starken Börsenzeiten könne der Titel überzeugen. Investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen. Die Linde-Aktie sei ein Basisinvestment, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.06.2022)Börsenplätze Linde-Aktie: