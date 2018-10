Xetra-Aktienkurs Linde-Aktie:

147,00 EUR +0,10% (30.10.2018, 10:22)



Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

147,00 EUR +0,89% (30.10.2018, 10:36)



ISIN Linde-Aktie:

IE00BZ12WP82



WKN Linde-Aktie:

A2DSYC



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde Group (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 17,113 Mrd. EUR erzielt und ist damit eines der führenden Gase- und Engineeringunternehmen der Welt. Mit rund 58.000 Mitarbeitern ist Linde in mehr als 100 Ländern vertreten.



Die Strategie der Linde Group ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt.



Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt - weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem Standort. Linde entwickelt Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung verbinden.



Informationen über The Linde Group finden Sie online unter www.linde.com (30.10.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriegase-Herstellers und Anlagenbauers Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) unter die Lupe.Die Umtauschaktie von Linde mit der WKN A2E4L7 werde seit Wochenbeginn nicht mehr gehandelt. Doch keine Angst: Nach der Genehmigung der Fusion mit Praxair habe der Industriegasekonzern nur bereits die Weichen für die Zukunft gestellt.Seit Montag sei die neue Linde plc Mitglied im DAX. Linde habe seinen Sitz nun in Irland und werde entsprechend auch unter einer irischen ISIN gehandelt. Trotzdem sollte die Aktie im DAX bleiben, weil das Handelsvolumen groß genug sein sollte. Linde plc werde zudem mit einem Schlag zum Schwergewicht im DAX. Mit einer Bewertung von 81 Mrd. Euro werde der Konzern zur Nummer 3 der wertvollsten Unternehmen hinter SAP und Siemens.Investoren sollten auch keine Panik haben, dass der Aktienkurs auf derzeit 146,85 Euro gesunken sei. Die bisherige Umtauschaktie sei mit dem Faktor 1,54 in die neuen Aktien eingetauscht worden. Es würden sich also mehr Aktien zu einem niedrigeren Preis im Depot befinden.Im schwachen Börsenjahr zähle Linde zu den stärksten Werten im DAX.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Linde-Aktie: