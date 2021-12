Börsenplätze Linde-Aktie:



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN), ein weltweit führender Technologiekonzern, produziert Industriegase, die anschließend in verschiedenen Bereichen wie dem Energiesektor, der Stahlproduktion, der Chemieverarbeitung, dem Umweltschutz oder medizinischen Therapien zum Einsatz kommen. Darüber hinaus umfassen die weiteren Unternehmensaktivitäten Planung und Bau von Industrieanlagen für verfahrenstechnische Projekte sowie die Herstellung von Anlagenkomponenten. Dienstleistungen wie Ingenieurberatung, Projektmanagement, Personalschulung und Kundendienst runden das Portfolio ab. Die Strategie der Linde Group ist dabei auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Im Oktober 2018 entstand der heutige Konzern Linde plc durch die Fusion der deutschen Linde AG mit deren amerikanischem Konkurrenten Praxair Inc. (02.12.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Linde: Runde Investment-Story - AktienanalyseDer weltgrößte Industriegase-Konzern Linde (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) bleibt auf Erfolgskurs, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Im dritten Quartal sei der bereinigte Gewinn je Aktie im Jahresvergleich um 27 Prozent auf 2,73 Dollar gestiegen, wie das Unternehmen mitgeteilt habe. Im fortgeführten Geschäft habe der bereinigte operative Gewinn um fast ein Fünftel auf rund 1,8 Mrd. Dollar zugelegt. Unter dem Strich sei ein Gewinn von 978 Mio. Dollar geblieben, nach 699 Mio. ein Jahr zuvor. Der Umsatz sei dank höherer Preise und Volumen um zwölf Prozent auf rund 7,7 Mrd. Dollar geklettert.Der Konzern werde daher erneut optimistischer - bereits zum dritten Mal in diesem Jahr. So peile Linde für 2021 nun ein um Sondereffekte bereinigtes Ergebnis je Aktie von 10,52 bis 10,62 Dollar an. Das wären auf Basis der aktuellen Aktienzahl rund 5,5 Mrd. Dollar, 28 bis 29 Prozent mehr als 2020. Bisher habe der Konzern mit 10,10 bis 10,30 Dollar je Aktie gerechnet. "Das Linde-Team hat wieder einmal gezeigt, dass es in jedem Umfeld liefern kann", habe der scheidende CEO Steve Angel resümiert. "Wir sind gut positioniert. Ich bin zuversichtlich, dass unsere besten Zeiten noch vor uns liegen."Auch Analysten hätten sich begeistert gezeigt: Zwar sei es mittlerweile zur Norm geworden, dass Linde die Erwartungen übertreffe und die Prognose erhöhe, habe etwa Anthony Manning von Berenberg geschrieben. Gleichwohl sei dies nicht weniger beeindruckend. Er habe daher das Kursziel für die Aktie von 282 auf 306 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Was zudem gut ankomme: Unter Angels Führung habe Linde auch während der Coronakrise kontinuierlich die Margen verbessert - ein klares Zeichen für die hohe Qualität des Geschäftsmodells.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link