Börsenplätze Linde-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

288,15 EUR -1,13% (28.04.2022, 14:03)



XETRA-Aktienkurs Linde-Aktie:

288,70 EUR -0,91% (28.04.2022, 13:53)



ISIN Linde-Aktie:

IE00BZ12WP82



WKN Linde-Aktie:

A2DSYC



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN), ein weltweit führender Technologiekonzern, produziert Industriegase, die anschließend in verschiedenen Bereichen wie dem Energiesektor, der Stahlproduktion, der Chemieverarbeitung, dem Umweltschutz oder medizinischen Therapien zum Einsatz kommen. Darüber hinaus umfassen die weiteren Unternehmensaktivitäten Planung und Bau von Industrieanlagen für verfahrenstechnische Projekte sowie die Herstellung von Anlagenkomponenten. Dienstleistungen wie Ingenieurberatung, Projektmanagement, Personalschulung und Kundendienst runden das Portfolio ab. Die Strategie der Linde Group ist dabei auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Im Oktober 2018 entstand der heutige Konzern Linde plc durch die Fusion der deutschen Linde AG mit deren amerikanischem Konkurrenten Praxair Inc. (28.04.2022/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) unter die Lupe.Das Industriegase-Unternehmen Linde habe Geschäftszahlen für das erste Quartal veröffentlicht. Eine weiterhin robuste Nachfrage habe Linde zu höheren Absatzpreisen und -mengen und somit zu einem deutlichen Gewinnanstieg verholfen. Der Ausblick für 2022 sei leicht angehoben worden.Der Umsatz sei in Q1 2022 gegenüber Q1 2021 um 13% auf USD 8,2 Mrd. und der bereinigte operative Gewinn um ebenfalls 13% auf USD 1,9 Mrd. geklettert. Die bereinigte operative Gewinnmarge habe sich um 130 Basispunkte auf 23,2% verbessert. Ergebnisverbessernd hätten neben höheren erzielten Preisen (Umsatz-Wachstumsbeitrag auf vergleichbarer Basis von 6%) auch gestiegene Absatzvolumina (+3%) gewirkt. Robust habe sich insbesondere die Nachfrage seitens der industriellen Produktion sowie der Chemie- und Energieindustrie gezeigt. Die Umsatzerwartungen hätten im Schnitt bei USD 8,1 Mrd. gelegen. Unter dem Strich habe ein um Sondereffekte bereinigter Gewinn je Aktie von USD 2,93 zu Buche gestanden (+18% im Jahresvergleich), womit die Markterwartungen von im Schnitt USD 2,77 je Aktie übertroffen worden seien.Der operative Cash-Flow sei mit soliden USD 2,0 Mrd. leicht unter dem Vorjahreswert (USD 2,1 Mrd.) zu liegen gekommen und der freie Cash-Flow habe sich stabil bei rund USD 1,4 Mrd. gehalten. Im Wege von Aktienrückkäufen und Dividendenzahlungen habe Linde im Berichtsquartal USD 2,3 Mrd. an die Aktionäre zurückgeführt.Der aktualisierte Ausblick berücksichtige bereits den Entfall der Beiträge aus dem Russlandgeschäft. Dieses habe im Jahr 2021 rund 1% zu den Konzernumsätzen beigesteuert und die Vermögenswerte würden ebenfalls rund 1% der Bilanzsumme ausmachen. Linde wolle das Industriegase-Geschäft in Russland langfristig zurückfahren und beende einzelne Projekte im Einklang mit den Sanktionen, welche den Umsatz mit rund USD 350 Mio. schmälern würden.Die letzte Empfehlung zur Linde-Aktie lautete "Halten", so Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 28.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: