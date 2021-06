XETRA-Aktienkurs Linde-Aktie:

240,85 EUR +1,16% (28.06.2021, 11:45)



ISIN Linde-Aktie:

IE00BZ12WP82



WKN Linde-Aktie:

A2DSYC



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) ist ein führendes Industriegase- und Engineering-Unternehmen mit einem Umsatz (pro forma) von 28 Mrd. USD (24 Mrd. EUR) im Jahr 2018. Das Unternehmen beschäftigt weltweit ca. 80.000 Mitarbeiter und bedient Kunden in mehr als 100 Ländern der Erde. Linde plc liefert innovative und nachhaltige Lösungen für seine Kunden und schafft Mehrwert für alle Beteiligten. Das Unternehmen macht die Welt produktiver, indem es Produkte, Technologien und Dienstleistungen entwickelt, die die wirtschaftliche und ökologische Leistung seiner Kunden in einer vernetzten Welt verbessern und ihnen ermöglicht, ihre Betriebskosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte www.linde.com. (28.06.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Linde: Käufer knüpfen an Inverted Hammer der Vorwoche an - AktiennewsDie Aktie von Linde (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) legt am Montag um 1,17% auf 241,85 Euro zu und kehrt im Wochen-Chart über die obere Grenze der steigenden Keil-Formation, die in der Vorwoche unterschritten wurde, zurück, so die Experten von XTB.Die obere Begrenzung sei Ende März durchbrochen worden, doch seitdem fehle es der Aufwärtsbewegung an Dynamik und durch die jüngste Schwäche könnten die Verkäufer mit einer SKS-Formation argumentieren würden. Um den Trend umzukehren, müsste die schräge Nackenlinie des Musters und das Mai-Tief (235,15 Euro) nachhaltig durchbrochen werden. Sollte eine Umkehr ausbleiben, könnten Käufer an den Inverted Hammer der Vorwoche anknüpfen und das Allzeithoch anpeilen.Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:240,95 EUR +1,03% (28.06.2021, 11:58)