215,20 EUR +5,91% (08.03.2021, 16:58)



214,60 EUR +3,27% (08.03.2021, 17:11)



IE00BZ12WP82



A2DSYC



LIN



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) ist ein führendes Industriegase- und Engineering-Unternehmen mit einem Umsatz (pro forma) von 28 Mrd. USD (24 Mrd. EUR) im Jahr 2018. Das Unternehmen beschäftigt weltweit ca. 80.000 Mitarbeiter und bedient Kunden in mehr als 100 Ländern der Erde. Linde plc liefert innovative und nachhaltige Lösungen für seine Kunden und schafft Mehrwert für alle Beteiligten. Das Unternehmen macht die Welt produktiver, indem es Produkte, Technologien und Dienstleistungen entwickelt, die die wirtschaftliche und ökologische Leistung seiner Kunden in einer vernetzten Welt verbessern und ihnen ermöglicht, ihre Betriebskosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte www.linde.com (08.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriegase-Herstellers und Anlagenbauers Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) unter die Lupe.Im Januar habe die Kooperation zwischen Linde und ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L) für viel Bewegung in der Wasserstoffbranche gesorgt. Nun habe Linde von der norwegischen Fährgesellschaft Norled einen interessanten Auftrag erhalten. Es gehe um die Lieferung von Flüssigwasserstoff und die dazugehörige Infrastruktur für die weltweit erste wasserstoffbetriebene Fähre.Linde werde eine Full-Service-Lösung für die Fähre MF Hydra in Norwegen bereitstellen. Der flüssige Wasserstoff werde von Lindes neuem 24-MW-Elektrolyseur im Chemiekomplex Leuna in Deutschland geliefert, der die PEM-Technologie zur Herstellung von grünem Wasserstoff nutzen werde.Die Anlage werde wiederum von der ITM Linde Electrolysis GmbH gebaut, dem Joint Venture von Linde und ITM Power. Über die Partnerschaft könne Linde modernste Elektrolyse-Technologie anbieten.Für Linde sei Wasserstoff noch ein Zukunftsthema. Doch auf dem Weg zu einer leistungsfähigen Wasserstoffinfrastruktur werde man am Industriegase-Riesen nicht vorbeikommen. Linde ist gut positioniert und hat in diesem Sektor strategische Partnerschaften, beispielweise eine Beteiligung von 17,25 Prozent an ITM Power, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link