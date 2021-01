Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

210,80 EUR +0,96% (26.01.2021, 12:21)



ISIN Linde-Aktie:

IE00BZ12WP82



WKN Linde-Aktie:

A2DSYC



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) ist ein führendes Industriegase- und Engineering-Unternehmen mit einem Umsatz (pro forma) von 28 Mrd. USD (24 Mrd. EUR) im Jahr 2018. Das Unternehmen beschäftigt weltweit ca. 80.000 Mitarbeiter und bedient Kunden in mehr als 100 Ländern der Erde. Linde plc liefert innovative und nachhaltige Lösungen für seine Kunden und schafft Mehrwert für alle Beteiligten. Das Unternehmen macht die Welt produktiver, indem es Produkte, Technologien und Dienstleistungen entwickelt, die die wirtschaftliche und ökologische Leistung seiner Kunden in einer vernetzten Welt verbessern und ihnen ermöglicht, ihre Betriebskosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte www.linde.com. (26.01.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Linde: Ist die scharfe Umkehr nachhaltig? AktiennewsDie Aktie von Linde (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) steigt am Dienstag um 3,5% und notiert wieder über 210 Euro, da das Unternehmen die Quartalsdividende um 10% auf 1,06 Dollar je Aktie erhöht und ein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt hat, so die Experten von XTB.Die plötzliche Umkehr sorge für eine gewisse Entspannung, nachdem sich der Kurs in den letzten beiden Wochen der unteren Grenze der breiten Seitwärtsrange angenähert habe. Seit dem 5. November werde die Aktie zwischen 202,30 und 223,20 Euro gehandelt. Die Swing-Levels würden den Bullen vor dem Allzeithoch als Zwischenziele dienen, während unter 202,30 Euro der übergeordnete Aufwärtstrend in Gefahr sein könnte.Xetra-Aktienkurs Linde-Aktie:210,60 EUR +3,64% (26.01.2021, 12:07)