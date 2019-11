Börsenplätze Linde-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Linde-Aktie:

187,10 EUR +1,99% (12.11.2019, 13:44)



Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

186,20 EUR +1,42% (12.11.2019, 13:56)



ISIN Linde-Aktie:

IE00BZ12WP82



WKN Linde-Aktie:

A2DSYC



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) ist ein führendes Industriegase- und Engineering-Unternehmen mit einem Umsatz (pro forma) von 28 Mrd. USD (24 Mrd. EUR) im Jahr 2018. Das Unternehmen beschäftigt weltweit ca. 80.000 Mitarbeiter und bedient Kunden in mehr als 100 Ländern der Erde. Linde plc liefert innovative und nachhaltige Lösungen für seine Kunden und schafft Mehrwert für alle Beteiligten. Das Unternehmen macht die Welt produktiver, indem es Produkte, Technologien und Dienstleistungen entwickelt, die die wirtschaftliche und ökologische Leistung seiner Kunden in einer vernetzten Welt verbessern und ihnen ermöglicht, ihre Betriebskosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte www.linde.com. (12.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriegase-Herstellers und Anlagenbauers Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) unter die Lupe.Die Erfolgsgeschichte von Linde nach der Praxair-Fusion setze sich fort. Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr habe der Industriegasekonzern nach den Quartalszahlen die Prognose angehoben. An der Börse komme das gut an, die Aktie setze ihren Höhenflug fort und erreiche am Dienstag ein neues Allzeithoch.Im dritten Quartal habe Linde den bereinigten Gewinn je Aktie um 26 Prozent auf 1,94 Dollar gesteigert - deutlich mehr als erwartet. Unter anderem seien hier die Kosten für den Zusammenschluss aber nicht enthalten. Der Umsatz sei immerhin um ein Prozent auf rund sieben Milliarden Dollar gestiegen.Dank der starken Entwicklung habe das Management nun erneut die Prognose angehoben. Der bereinigte Gewinn je Aktie solle nun zwischen 7,25 und 7,30 Dollar betragen - bislang habe der Konzern mit 6,95 bis 7,18 Dollar gerechnet. Im Vorjahr seien es lediglich 6,19 Dollar gewesen. Einen großen Teil des Wachstums würden die Synergieeffekte aus der Fusion beisteuern, die bis 2022 1,1 Milliarden Dollar betragen sollten.Die Linde-Aktie bleibt ein Basisinvestment auf dem deutschen Markt, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Anleger sollten kein Stück aus der Hand geben. (Analyse vom 12.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link