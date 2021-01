Börsenplätze Linde-Aktie:



210,60 EUR +3,64% (26.01.2021, 12:07)



210,80 EUR +0,96% (26.01.2021, 12:21)



IE00BZ12WP82



A2DSYC



LIN



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) ist ein führendes Industriegase- und Engineering-Unternehmen mit einem Umsatz (pro forma) von 28 Mrd. USD (24 Mrd. EUR) im Jahr 2018. Das Unternehmen beschäftigt weltweit ca. 80.000 Mitarbeiter und bedient Kunden in mehr als 100 Ländern der Erde. Linde plc liefert innovative und nachhaltige Lösungen für seine Kunden und schafft Mehrwert für alle Beteiligten. Das Unternehmen macht die Welt produktiver, indem es Produkte, Technologien und Dienstleistungen entwickelt, die die wirtschaftliche und ökologische Leistung seiner Kunden in einer vernetzten Welt verbessern und ihnen ermöglicht, ihre Betriebskosten zu senken und die Effizienz zu steigern.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Industriegase-Hersteller und Anlagenbauer Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) von 215 Euro auf 213 Euro.Linde habe die Quartalsdividende für 2021 (1,060 (Vj.: 0,963) USD je Aktie) angekündigt, was einer Erhöhung um 10% y/y bedeute und über der bisherigen Analystenprognose (1,016 USD je Aktie) liege. Zudem habe Linde ein neues Aktienrückkaufprogramm (Volumen: bis zu 5 Mrd. USD bzw. bis zu 15% der gegenwärtig ausstehenden Aktien (523,3 Mio. Aktien), Laufzeit: bis 31.07.2023) angekündigt. Das neue Aktienrückkaufprogramm ersetze das bisher laufende Aktienrückkaufprogramm (Volumen: 6 Mrd. USD), das am 01.02.2021 auslaufe.Sowohl die deutliche Dividendenerhöhung als auch das neue Aktienrückkaufprogramm interpretiere Diermeier dahingehend, dass das Management weiterhin von einer starken Geschäftsentwicklung ausgehe, was der Analyst für begründet erachte (u.a. oligopolistische Marktstruktur, konjunkturelles und strukturelles Wachstum im Industriegase-Bereich, Megathema Wasserstoff).Diermeier habe seine Prognosen mehrheitlich angehoben (u.a. berichtetes EPS 2020e: 4,50 (alt: 4,48) USD; bereinigtes EPS 2020e: 8,07 (alt: 8,05) USD; berichtetes EPS 2021e: 5,38 (alt: 5,20) USD; bereinigtes EPS 2021e: 8,82 (alt: 8,59) USD; DPS 2021e: 4,240 (alt: 4,064) USD). Die Dividendenrendite für 2021e belaufe sich trotz der 10%igen Dividendenerhöhung auf relativ niedrige 1,7%. Die Linde plc-Aktie sei seit der letzten Kommentierung (am 06.11.20) moderat gesunken (Xetra-Schlusskurs vom 25.01.21 vs. Xetra-Schlusskurs vom 05.11.20: -5%; nach Erachten des Analysten wegen Sektorrotation).