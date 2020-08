Börsenplätze Linde-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Linde-Aktie:

213,30 EUR -0,05% (27.08.2020, 08:11)



Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

213,80 EUR -0,14% (27.08.2020, 10:25)



ISIN Linde-Aktie:

IE00BZ12WP82



WKN Linde-Aktie:

A2DSYC



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) ist ein führendes Industriegase- und Engineering-Unternehmen mit einem Umsatz (pro forma) von 28 Mrd. USD (24 Mrd. EUR) im Jahr 2018. Das Unternehmen beschäftigt weltweit ca. 80.000 Mitarbeiter und bedient Kunden in mehr als 100 Ländern der Erde. Linde plc liefert innovative und nachhaltige Lösungen für seine Kunden und schafft Mehrwert für alle Beteiligten. Das Unternehmen macht die Welt produktiver, indem es Produkte, Technologien und Dienstleistungen entwickelt, die die wirtschaftliche und ökologische Leistung seiner Kunden in einer vernetzten Welt verbessern und ihnen ermöglicht, ihre Betriebskosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte www.linde.com. (27.08.2020/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriegase-Herstellers und Anlagenbauers Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) unter die Lupe.Der Gasekonzern möchte zunehmend am aktuellen Wasserstoff-Hype teilhaben. Auch die EU glaube dabei an die Expertise von Linde und wähle den Konzern in eine Sonderkommission für das Vorantreiben der Wasserstoff-Revolution.Die Linde-Aktie habe seit Beginn der Corona-Krise Mitte Februar eine beeindruckende Chartformation ausgebildet. Das Papier sei krisenbedingt um knapp 40% auf sein 52-Wochen-Tief bei 130,50 Euro gefallen. Von dort aus habe sich die Linde-Aktie peu à peu nach oben bewegt und am 21. Juli ein neues Allzeithoch bei 216 Euro erreicht. Diese charttechnische V-Formation sei anhand einer Konsolidierungsphase zwischen dem Allzeithoch und dem 24. August bestätigt worden.Am Dienstag habe die Linde-Aktie mit einem Kurssprung die Konsolidierung aufgelöst und noch am selben Tag erfolgreich die Begrenzungslinie bei 211 Euro getestet. Der Ausbruch sei ein starkes Kaufsignal. Die Linde-Aktie hat dadurch Potenzial schon bald bei rund 235 Euro zu notieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link