Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie (zum Umtausch):

188,751 EUR +1,04% (27.10.2017, 18:52)



ISIN Linde-Aktie (zum Umtausch):

DE000A2E4L75



WKN Linde-Aktie (zum Umtausch):

A2E4L7



Ticker-Symbol Linde-Aktie(zum Umtausch):

LINU



Kurzprofil Linde AG:



The Linde Group (ISIN: DE000A2E4L75, WKN: A2E4L7, Ticker-Symbol: LINU) hat im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 16,948 Mrd. EUR erzielt und ist damit eines der führenden Gase- und Engineeringunternehmen der Welt. Mit rund 60.000 Mitarbeitern ist Linde in mehr als 100 Ländern vertreten.



Die Strategie der Linde Group ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt.



Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt - weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem Standort. Linde entwickelt Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung verbinden. (27.10.2017/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von Aktienanalyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Aktienanalyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Industriegase-Herstellers und Anlagenbauers Linde AG (ISIN: DE000A2E4L75, WKN: A2E4L7, Ticker-Symbol: LINU) (zum Umtausch).Mit den Zahlen für die ersten neun Monate 2017 habe das Unternehmen im Rahmen der Markterwartungen gelegen. Wegen der in Q3 weiter zurückgegangenen Geschäftsdynamik bei zugleich anziehender Weltkonjunktur könne der Analyst jedoch die Begeisterung an der Börse über den Zwischenbericht nicht nachvollziehen. Auch die Fusion mit Praxair sehe er nicht so positiv wie viele andere Beobachter. Trotz letzter Fortschritte sei ein Scheitern immer noch möglich, und selbst bei erfolgreichem Abschluss der Transaktion sollte es noch einige Probleme zu lösen geben, die ein wirkliches Zusammenwachsen der beiden Partner erschweren würden.Das Kursziel von EUR 156,00 und das "verkaufen"-Votum für die Linde-Aktie (zum Umtausch) belässt Thorsten Strauß, Aktienanalyst der NORD LB, daher unverändert. (Analyse vom 27.10.2017)Xetra-Aktienkurs Linde-Aktie (zum Umtausch):189,00 EUR +3,00% (27.10.2017, 17:35)