Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

178,85 EUR +2,70% (08.03.2018, 18:42)



ISIN Linde-Aktie:

DE0006483001



WKN Linde-Aktie:

648300



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LNAGF



Kurzprofil Linde AG:



Die Linde Group (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF) hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 17,113 Mrd. EUR erzielt und ist damit eines der führenden Gase- und Engineeringunternehmen der Welt. Mit rund 58.000 Mitarbeitern ist Linde in mehr als 100 Ländern vertreten.



Die Strategie der Linde Group ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt.



Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt - weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem Standort. Linde entwickelt Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung verbinden.



Informationen über The Linde Group finden Sie online unter www.linde.com (08.03.2018/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von Aktienanalyst Thorsten Strauß von der Nord LB:Thorsten Strauß, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Industriegase-Herstellers und Anlagenbauers Linde AG (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF).Die Zahlen der Linde AG für das zurückliegende Geschäftsjahr hätten fast punktgenau dem von Thomson Reuters ermittelten Konsens der Analystenprognosen entsprochen. Die Aktienanalysten würden allerdings die erreichten Umsatz- und Ergebniszuwächse im Hinblick auf das günstige konjunkturelle Umfeld als unbefriedigend ansehen. Gemessen an der verhaltenen Geschäftsdynamik im letzten Jahr, die sich gemäß der Vorstandsprognose auch 2018 kaum nennenswert beschleunigen werde, erscheine die Linde-Aktie auch auf dem inzwischen ermäßigten Kursniveau immer noch überbewertet.Die hohe Dividende dürfe nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie schon in hohem Ausmaß eine Vorab-Ausschüttung für das laufende Jahr darstelle. Mögliche Probleme im Zusammenhang mit der geplanten Fusion mit Praxair und bei der danach erforderlichen Integration der Aktivitäten beider Unternehmen würden an der Börse aktuell offenbar ausgeblendet.Thorsten Strauß, Aktienanalyst der Nord LB, bestätigt seine Verkaufsempfehlung sowie das Kursziel von 156 Euro für die Linde-Aktie. (Analyse vom 08.03.2018)Börsenplätze Linde-Aktie:Xetra-Aktienkurs Linde-Aktie:179,25 EUR +3,28% (08.03.2018, 17:35)