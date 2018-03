Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

Kurzprofil Linde AG:



Die Linde Group (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF) hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 17,113 Mrd. EUR erzielt und ist damit eines der führenden Gase- und Engineeringunternehmen der Welt. Mit rund 58.000 Mitarbeitern ist Linde in mehr als 100 Ländern vertreten.



Die Strategie der Linde Group ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt.



Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt - weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem Standort. Linde entwickelt Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung verbinden.



Informationen über The Linde Group finden Sie online unter www.linde.com (09.03.2018/ac/a/nw)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktie: Vielversprechendes Long-Setup - ChartanalyseDie Linde-Aktie (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF) präsentiert sich derzeit durchaus bullisch, ein potenzieller Trendwechsel und Boden können kurzfristig ausgemacht werden und bieten hierdurch vielversprechende Long-Ansätze, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Mit etwas Glück komme noch diese Woche ein mustergültiges Kaufsignal zustande.Das Wertpapier von Linde habe seit den Sommertiefs aus 2016 eine beachtliche Performance abgeliefert und Anfang Januar dieses Jahres sogar über die Marke von rund 200,00 Euro zulegen können. Das sei jedoch auch zeitgleich der Auftakt zum Ende der vorausgegangenen Rally gewesen, im Januar habe das Papier über 17 Prozent an Wert verloren und auf das Kursniveau von 165,00 Euro zurückgesetzt. Anschließend sei eine volatile Seitwärtsbewegung zwischen den Marken von 165,00 und grob 178,45 Euro gestartet.In diesem Bereich habe die Linde-Aktie jedoch einen vorläufigen Doppelboden etablieren und am Donnerstag sehr deutlich zur oberen Handelsspanne bei 178,45 Euro wieder zulegen können. Nun gehe es darum, diesen mit einem nachhaltigen Ausbruch endgültig zu bestätigen und damit ein mustergültiges Kaufsignal aufzustellen. Die Lang-Chancen würden hierbei als recht gut eingestuft.Die Möglichkeiten für einen weiteren Anstieg der Linde-Aktie stünden nach vorläufiger Auswertung recht gut, trotzdem sollte möglichst noch ein nachhaltiger Wochenschlusskurs über dem Niveau von 178,45 Euro erfolgen. Ziele würden sich kurzfristig bei 186,72 Euro ausmachen lassen, was dem 38,2% Fibonacci-Retracement entspreche. Darüber könnte sogar eine überschießende Kaufwelle bis auf ein Niveau von glatt 190,00 Euro aufwärts reichen und biete hierdurch attraktive Long-Chancen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link