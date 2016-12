ISIN Linde-Aktie:

DE0006483001



WKN Linde-Aktie:

648300



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LNAGF



Kurzprofil Linde AG:



The Linde Group (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF) hat im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz von 17,944 Mrd. EUR erzielt und ist damit eines der führenden Gase- und Engineeringunternehmen der Welt. Mit rund 65.500 Mitarbeitern ist Linde in mehr als 100 Ländern vertreten.



Die Strategie der Linde Group ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt. Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt - weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem Standort. Linde entwickelt Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung verbinden.



Informationen über The Linde Group finden Sie online unter www.linde.com (21.12.2016/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktie: Praxair mit neuem Vorschlag - AktienanalyseDer US-Konkurrent Praxair hat am 29. November 2016 die Wiederaufnahme der zuvor schon einmal gescheiterten Fusionsgespräche mit Linde (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF) angekündigt, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Linde habe in einer Ad hoc-Meldung am 30.11.2016 den Eingang eines modifizierten Vorschlags für einen Zusammenschluss unter Gleichen ("Merger-of-equals") bestätigt. Die Aktionäre beider Unternehmen sollten nach Unternehmensangaben je 50% der Anteile an dem fusionierten Unternehmen erhalten. Linde habe Ad hoc berichtet, dass der Vorstandsvorsitzende (CEO) Wolfgang Büchele mit sofortiger Wirkung zurücktrete. Sein Nachfolger werde das frühere Vorstandsmitglied Aldo Belloni.Die angestrebte Fusion unter Gleichen müsse nach Erachten der Analysten hohe regulatorische Hürden der beteiligten Wettbewerbsbehörden nehmen. Sie sähen trotzdem gute Erfolgschancen für das verbesserte Praxair-Angebot. Um die Fusion auch für die Praxair-Aktionäre attraktiv zu gestalten, müssten ihrer Ansicht nach jedoch hohe Synergien realisiert werden. Dies werde durch die notwendigen Zugeständnisse an Linde nach Meinung der Analysten erschwert werden. Die Entscheidung des Aufsichtsrats, die Gespräche fortzuführen, sei zwar ihres Erachtens ein Schritt in Richtung Einigung, reduziere das Risiko eines Fehlschlags allerdings nur marginal.Es ist festzuhalten, dass die Fusion von Linde noch nicht beschlossen wurde und dass sie weiterhin unter dem Vorbehalt der zuständigen Genehmigungsbehörden steht, so die Analysten der DZ BANK. (Ausgabe vom 19.12.2016)Xetra-Aktienkurs Linde-Aktie:158,15 EUR +0,73% (21.12.2016, 16:00)Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:158,556 EUR +0,73% (21.12.2016, 16:16)