ISIN Linde-Aktie:

DE0006483001



WKN Linde-Aktie:

648300



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LNAGF



Kurzprofil Linde AG:



The Linde Group (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF) hat im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz von 17,944 Mrd. EUR erzielt und ist damit eines der führenden Gase- und Engineeringunternehmen der Welt. Mit rund 65.500 Mitarbeitern ist Linde in mehr als 100 Ländern vertreten.



Die Strategie der Linde Group ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt. Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt - weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem Standort. Linde entwickelt Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung verbinden.



Informationen über The Linde Group finden Sie online unter www.linde.com. (21.12.2016/ac/a/d)

Hannover (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hält in einer aktuellen Aktienanalyse nach Bekanntgabe der Fusionsvereinbarung mit Praxair an seinem bisherigen Anlagevotum für die Aktie des Industriegase-Herstellers und Anlagenbauers Linde AG (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF) fest.Beide Unternehmen hätten mit der jetzt unterzeichneten, nicht bindenden Eckpunkte-Vereinbarung einige wichtige Stolpersteine aus dem Weg geräumt, an denen der erste Versuch eines Zusammenschlusses gescheitert sei, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Es gebe allerdings noch viele Hürden zu überwinden. Daher werde in der Ad hoc-Mitteilung ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es nicht sicher sei, ob es zum Abschluss rechtsverbindlicher Verträge komme, und ob diese dann schließlich auch vollzogen werden könnten. Neben der Klärung von Detailfragen, rechtlichen und steuerlichen Prüfungen und der erforderlichen Zustimmung der Aktionäre (bei Praxair reiche die einfache Mehrheit, bei Linde müssten 75% der Aktien zustimmen) beider Gesellschaften dürfte die kartellrechtliche Freigabe das größte Hindernis darstellen.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, bleibt zunächst in einer aktuellen Aktienanalyse bei seiner Halteempfehlung und dem Kursziel von 154 Euro für die Linde-Aktie. (Analyse vom 21.12.2016)Börsenplätze Linde-Aktie:160,20 EUR +2,04% (21.12.2016, 09:41)Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:160,489 EUR +0,57% (21.12.2016, 09:56)