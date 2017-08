ISIN Linde-Aktie:

DE0006483001



WKN Linde-Aktie:

648300



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LNAGF



Kurzprofil Linde AG:



The Linde Group (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF) hat im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 16,948 Mrd. EUR erzielt und ist damit eines der führenden Gase- und Engineeringunternehmen der Welt. Mit rund 60.000 Mitarbeitern ist Linde in mehr als 100 Ländern vertreten.



Die Strategie der Linde Group ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt.



Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt - weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem Standort. Linde entwickelt Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung verbinden. (24.08.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktie: Käufer müssen sich jetzt richtig ins Zeug legen! ChartanalyseMit einem Verlaufs- und zugleich Jahreshoch von 179,70 Euro verpasste das Wertpapier des Industriegaseherstellers Linde (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF) zur Mitte dieses Jahres einen Anschluss an die Märzhochs aus 2015 bei 195,55 Euro nur knapp und drehte zur Unterseite ab, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Dabei hätten Anleger kurzfristige Abgaben zurück auf die Unterstützungszone bestehend aus dem EMA 50 auf Wochenbasis bei 157,50 Euro hinnehmen müssen, ehe sich die Aktie wieder stabilisiert habe und wie zuletzt in der charttechnischen Besprechung vom 16. August 2017 an die kurzfristige Trendbegrenzung um 167,70 Euro habe zulegen können. Nun stehe der Wert dort, von wo aus ein Kurssprung und damit einhergehendes Kaufsignal aufgestellt werden könnten - vorausgesetzt Käufer würden sich jetzt richtig ins Zeug legen.Die kurzfristigen Chancen auf einen baldigen Ausbruchsversuch über die Trendkanalbegrenzung stünden denkbar gut, aber für ein Kaufsignal müsse Linde es mindestens über das Kursniveau von 168,55 Euro per Tagesschlusskurs schaffen. Erst dann kann von einem weiteren Kursanstieg des Wertpapiers zunächst an die Zwischenhochs bei 173,95 Euro ausgegangen werden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 24.08.2017)Börsenplätze Linde-Aktie:165,75 EUR -0,48% (24.08.2017, 09:37)Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:165,65 EUR -0,22% (24.08.2017, 09:43)