Linde-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: - Overweight Barclays Michael Leithead 02.05.2022 352,00 EUR Buy Deutsche Bank Tim Jones 29.04.2022 340,00 Euro Buy Berenberg Sebastian Bray 29.04.2022 390,00 USD Buy Jefferies Laurence Alexander 29.04.2022 360,00 USD Overweight J.P. Morgan Jeffrey Zekauskas 29.04.2022 327,00 EUR Add Baader Bank Markus Mayer 29.04.2022 345,00 EUR Buy UBS Geoff Haire 28.04.2022 355,00 EUR Kaufen DZ BANK Peter Spengler 28.04.2022



Börsenplätze Linde-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

287,45 EUR -1,69% (09.05.2022, 08:22)



XETRA-Aktienkurs Linde-Aktie:

289,50 EUR -2,66% (06.05.2022)



ISIN Linde-Aktie:

IE00BZ12WP82



WKN Linde-Aktie:

A2DSYC



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN), ein weltweit führender Technologiekonzern, produziert Industriegase, die anschließend in verschiedenen Bereichen wie dem Energiesektor, der Stahlproduktion, der Chemieverarbeitung, dem Umweltschutz oder medizinischen Therapien zum Einsatz kommen. Darüber hinaus umfassen die weiteren Unternehmensaktivitäten Planung und Bau von Industrieanlagen für verfahrenstechnische Projekte sowie die Herstellung von Anlagenkomponenten. Dienstleistungen wie Ingenieurberatung, Projektmanagement, Personalschulung und Kundendienst runden das Portfolio ab. Die Strategie der Linde Group ist dabei auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Im Oktober 2018 entstand der heutige Konzern Linde plc durch die Fusion der deutschen Linde AG mit deren amerikanischem Konkurrenten Praxair Inc. (09.05.2022/ac/a/d)







München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) nach Bekanntgabe der Zahlen zu? 390 USD oder 327 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Linde-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Industriegase-Hersteller und Anlagenbauer Linde plc hat am 28. April 2022 die Zahlen für das erste Quartal 2022 vorgelegt. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 28. April zu entnehmen ist, habe der weltweit größte Industriegase-Konzern nach einem Gewinnplus im Auftaktquartal die Messlatte für den Jahresgewinn höher gelegt. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie solle 2022 auf 11,65 bis 11,90 US-Dollar zulegen. Das sei ein Anstieg im Jahresvergleich um bis zu elf Prozent. Zuletzt sei das Unternehmen von einem bereinigten EPS von 11,55 bis 11,85 US-Dollar ausgegangen, nach erreichten 10,69 Dollar im Jahr 2021.Die Prognose schließe den Ergebnisbeitrag aus Russland in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 aus, habe es geheißen. Denn das Unternehmen werde seine russischen Aktivitäten weiter zurückfahre und die Projekte abwickeln, die von den Sanktionen betroffen seien. Im zweiten Quartal solle der bereinigte Gewinn je Aktie auf 2,90 bis 3,00 USD zulegen. Das wären bis zu elf Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.Im ersten Quartal habe sich der bereinigte Gewinn je Aktie im Jahresvergleich um 18 Prozent auf 2,93 USD erhöht. Das sei deutlich mehr gewesen als von Experten erwartet. Der Umsatz sei dank höheren Preisen und Volumen um 13 Prozent auf 8,2 Milliarden USD geklettert. Unter dem Strich sei ein Gewinn von knapp 1,2 Milliarden USD nach 979 Millionen USD im Vorjahr geblieben.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Linde-Aktie anbetrifft, hat Laurence Alexander, Analyst von Jefferies, sie in einer Studie vom 29.04.2022 weiterhin mit dem Rating "buy" bewertet. Das Kursziel wurde bei 390,00 USD belassen. Das Ergebnis je Aktie des Industriegaseherstellers und Anlagenbauers habe im ersten Quartal über seiner und auch der Konsensschätzung gelegen, so Alexander.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Linde-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Linde-Aktie auf einen Blick: