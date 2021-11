Kursziel

Linde-Aktie Rating

Linde-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 306,00 Euro Buy Berenberg Anthony Manning 02.11.2021 270,00 EUR Halten NordLB Thorsten Strauß 02.11.2021 350,00 EUR Buy UBS Geoff Haire 02.11.2021 330,00 EUR Buy Kepler Cheuvreux Martin Rödiger 29.10.2021 316,00 EUR Kaufen DZ BANK Peter Spengler 29.10.2021 274,00 EUR Halten Independent Research Sven Diermeier 29.10.2021 390,00 USD Buy Jefferies Laurence Alexander 28.10.2021 360,00 USD Overweight J.P. Morgan Jeffrey Zekauskas 28.10.2021 285,00 EUR Add Baader Bank Markus Mayer 28.10.2021



Börsenplätze Linde-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

288,00 EUR +0,38% (08.11.2021, 08:26)



XETRA-Aktienkurs Linde-Aktie:

287,80 EUR +1,02% (05.11.2021)



ISIN Linde-Aktie:

IE00BZ12WP82



WKN Linde-Aktie:

A2DSYC



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN), ein weltweit führender Technologiekonzern, produziert Industriegase, die anschließend in verschiedenen Bereichen wie dem Energiesektor, der Stahlproduktion, der Chemieverarbeitung, dem Umweltschutz oder medizinischen Therapien zum Einsatz kommen. Darüber hinaus umfassen die weiteren Unternehmensaktivitäten Planung und Bau von Industrieanlagen für verfahrenstechnische Projekte sowie die Herstellung von Anlagenkomponenten. Dienstleistungen wie Ingenieurberatung, Projektmanagement, Personalschulung und Kundendienst runden das Portfolio ab. Die Strategie der Linde Group ist dabei auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Im Oktober 2018 entstand der heutige Konzern Linde plc durch die Fusion der deutschen Linde AG mit deren amerikanischem Konkurrenten Praxair Inc. (08.11.2021/ac/a/d)







München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) nach Bekanntgabe der Zahlen zu? 350,00 oder 270,00 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Linde-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Industriegase-Hersteller und Anlagenbauer Linde plc hat am 28. Oktober 2021 die Zahlen für das dritte Quartal 2021 vorgelegt. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 28. Oktober zu entnehmen ist, werde der weltweit größte Industriegase-Konzern dank gut laufender Geschäfte noch zuversichtlicher für das laufende Jahr. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie solle 2021 auf 10,52 bis 10,62 USD zulegen. Das sei ein Anstieg im Jahresvergleich um bis zu 29%. Dabei profitiere Linde auch von günstigen Währungseffekten. Zuletzt sei das Unternehmen noch von 10,10 bis 10,30 USD ausgegangen.Im dritten Quartal sei der bereinigte Gewinn je Aktie im Jahresvergleich um mehr als ein Viertel auf 2,73 USD gestiegen. Das sei mehr gewesen als von Experten im Schnitt erwartet. Im fortgeführten Geschäft habe der bereinigte operative Gewinn um 19% auf rund 1,8 Mrd. USD zugelegt. Unter dem Strich sei ein Gewinn von 978 Mio. USD geblieben, nach 699 Mio. USD im Vorjahr. Der Umsatz sei dank höherer Preise und Absatzmengen um 12% auf rund 7,7 Mrd. USD geklettert.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Linde-Aktie anbetrifft, hat Geoff Haire, Analyst der UBS, sie in einer Studie vom 02.11.2021 weiterhin mit dem Rating "buy" bewertet. Das Kursziel wurde von 325,00 auf 350,00 Euro angehoben. Der Erfolg des Gasekonzerns könne sich sehen lassen, so der Analyst. Die Preisqualität sei höher als bei den Wettbewerbern, zudem sei die Kapitalbindungsdauer geringer.Die niedrigste Kursprognose für die Linde-Aktie kommt von der NORD LB. Analyst Thorsten Strauß hat den Titel am 02.11.2021 auf "halten" belassen. Das Kursziel wurde von 250,00 auf 270,00 Euro angehoben. Linde habe auch für Q3 gute Zahlen vorgelegt, so Strauß. Zwar habe das Wachstumstempo des vorangegangenen Ausnahmequartals erwartungsgemäß nicht ganz gehalten werden können, erneut sei allerdings der Gewinnausblick für das Gesamtjahr 2021 angehoben worden.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Linde-Aktie auf einen Blick: