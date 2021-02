Kursziel

Linde-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 255,00 EUR Buy UBS Geoff Haire 11.02.2021 237,65 EUR Market-Perform Bernstein Research Jonas Oxgaard 11.02.2021 216,00 EUR Halten NordLB Thorsten Strauß 09.02.2021 235,00 EUR Kaufen Independent Research Sven Diermeier 09.02.2021 258,00 EUR Kaufen DZ BANK Peter Spengler 08.02.2021 296,00 USD Overweight J.P. Morgan Jeffrey Zekauskas 08.02.2021 255,00 EUR Buy Kepler Cheuvreux Martin Rödiger 08.02.2021 275,00 EUR Buy Deutsche Bank Tim Jones 08.02.2021 304,00 USD Buy Goldman Sachs Robert Koort 05.02.2021 238,00 EUR Add Baader Bank Markus Mayer 05.02.2021



16.02.2021



16.02.2021



IE00BZ12WP82



A2DSYC



LIN



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) ist ein führendes Industriegase- und Engineering-Unternehmen mit einem Umsatz (pro forma) von 28 Mrd. USD (24 Mrd. EUR) im Jahr 2018. Das Unternehmen beschäftigt weltweit ca. 80.000 Mitarbeiter und bedient Kunden in mehr als 100 Ländern der Erde. Linde plc liefert innovative und nachhaltige Lösungen für seine Kunden und schafft Mehrwert für alle Beteiligten. Das Unternehmen macht die Welt produktiver, indem es Produkte, Technologien und Dienstleistungen entwickelt, die die wirtschaftliche und ökologische Leistung seiner Kunden in einer vernetzten Welt verbessern und ihnen ermöglicht, ihre Betriebskosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte www.linde.com. (17.02.2021/ac/a/d)







München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) nach Bekanntgabe der Zahlen zu? 275,00 EUR oder 216,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Linde-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Industriegase-Hersteller und Anlagenbauer Linde plc hat am 05. Februar 2021 die Zahlen für das vierte Quartal 2020 vorgelegt. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 05.02. zu entnehmen ist, wolle der Industriegase-Konzern nach einem deutlichen Gewinnanstieg 2020 im laufenden Jahr noch mehr verdienen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie solle 2021 auf 9,10 bis 9,30 USD zulegen.2020 habe Linde einen bereinigten Gewinn je Aktie von 8,23 USD auf vergleichbarer Basis, nach 7,34 USD im Vorjahr erwirtschaftet. Im bereinigten Gewinn seien unter anderem Kosten für den Zusammenschluss nicht enthalten. Der Umsatz sei 2020 im Jahresvergleich um 3,5% auf 27,24 Mrd. USD geschrumpft. Hier habe Linde die Auswirkungen der Corona-Krise zu spüren bekommen. Unter dem Strich sei ein Gewinn von rund 2,5 Mrd. USD geblieben. Das sei rund 14% mehr als im Vorjahr gewesen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Linde-Aktie anbetrifft, hat Tim Jones, Analyst der Deutschen Bank, sie in einer Analyse vom 08.02.2021 weiterhin mit dem Rating "buy" bewertet. Das Kursziel wurde bei 275,00 Euro belassen. Der Industriegaseanbieter habe ein gutes viertes Quartal hinter sich, so der Analyst. Linde befinde sich auf gutem Weg. Jones sehe die Aktie mittelfristig bei 330 Euro.Die niedrigste Kursprognose für die Linde-Aktie kommt von der NordLB. Analyst Thorsten Strauß hat den Titel in einer Studie vom 09.02.2021 auf "halten" belassen. Das Kursziel wurde von 214,00 auf 216,00 Euro angehoben. Das Schlussquartal des Industriegasekonzerns und Anlagenbauers habe sich erheblich dynamischer als das Gesamtjahr entwickelt, so Strauß. Bereits die zuvor angekündigte Dividendenerhöhung und das neu aufgelegte Aktienrückkaufprogramm hätten auf gute Zahlen hingedeutet. Dazu falle der Ausblick auf 2021 optimistisch aus.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Linde-Aktie auf einen Blick: