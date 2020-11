Kursziel

Linde-Aktie Rating

Linde-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 235,00 EUR Buy UBS Andrew Stott 23.10.2020 230,00 EUR Buy Berenberg Anthony Manning 14.10.2020 280,00 USD Overweight J.P. Morgan Jeffrey Zekauskas 08.10.2020 224,87 EUR Market-Perform Bernstein Research Jonas Oxgaard 20.08.2020 257,00 EUR Buy Goldman Sachs Robert Koort 05.08.2020

Börsenplätze Linde-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

198,50 EUR -0,85% (04.11.2020, 08:22)



Xetra-Aktienkurs Linde-Aktie:

200,50 EUR +2,69% (03.11.2020)



ISIN Linde-Aktie:

IE00BZ12WP82



WKN Linde-Aktie:

A2DSYC



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) ist ein führendes Industriegase- und Engineering-Unternehmen mit einem Umsatz (pro forma) von 28 Mrd. USD (24 Mrd. EUR) im Jahr 2018. Das Unternehmen beschäftigt weltweit ca. 80.000 Mitarbeiter und bedient Kunden in mehr als 100 Ländern der Erde. Linde plc liefert innovative und nachhaltige Lösungen für seine Kunden und schafft Mehrwert für alle Beteiligten. Das Unternehmen macht die Welt produktiver, indem es Produkte, Technologien und Dienstleistungen entwickelt, die die wirtschaftliche und ökologische Leistung seiner Kunden in einer vernetzten Welt verbessern und ihnen ermöglicht, ihre Betriebskosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte www.linde.com. (04.11.2020/ac/a/d)







München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) vor Bekanntgabe der Zahlen zu? 257,00 oder 224,87 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Linde-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Industriegase-Hersteller und Anlagenbauer Linde plc wird am 05. November die Zahlen für das dritte Quartal 2020 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Linde-Aktie anbetrifft, hat Robert Koort, Analyst von Goldman Sachs am 05.08.2020 sie weiterhin mit dem Rating "buy" bewertet. Das Kursziel wurde von 251,00 auf 257,00 EUR angehoben. Koort habe auf die starken Resultate des Industriegaseherstellers und die anhaltenden Fortschritte bei den Kostensenkungsmaßnahmen verwiesen. Außerdem habe er den Bewertungshorizont in die Zukunft verschoben.Die niedrigste Kursprognose für die Linde-Aktie kommt von Bernstein Research. Analyst Jonas Oxgaard hat den Titel in einer Studie vom 20.08.2020 auf "market-perform" belassen. Das Kursziel wurde von 171,38 auf 224,87 EUR angehoben. Die Zielerhöhung reflektiere die deutlichen Kostensenkungen des Industriegasekonzerns, so der Analyst. Die Zahlen zum zweiten Quartal hätten sich durch den starken Gewinn je Aktie hervorgetan.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Linde-Aktie auf einen Blick: