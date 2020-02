Kursziel

Linde-Aktie Rating

Linde-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 211,00 Euro Halten Independent Research Vincent Andrews 25.02.2020 211,00 Euro Halten DZ BANK Peter Spengler 21.02.2020 230,00 EUR Buy Berenberg Rikin Patel 18.02.2020 230,00 EUR Buy Berenberg Rikin Patel 18.02.2020 235,00 EUR Buy Kepler Cheuvreux - 18.02.2020 235,00 EUR Buy Deutsche Bank Tim Jones 14.02.2020 184,00 EUR Halten NordLB Thorsten Strauß 14.02.2020 230,00 USD Overweight J.P. Morgan Jeffrey Zekauskas 13.02.2020 - Buy Jefferies Laurence Alexander 13.02.2020 215,00 EUR Buy UBS Geoff Haire 13.02.2020 180,00 EUR Reduce Baader Bank Markus Mayer 13.02.2020 149,85 EUR Underperform Bernstein Research Jonas Oxgaard 13.02.2020



Börsenplätze Linde-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

186,00 EUR -0,80% (27.02.2020, 08:18)



Xetra-Aktienkurs Linde-Aktie:

189,60 EUR +0,05% (26.02.2020)



ISIN Linde-Aktie:

IE00BZ12WP82



WKN Linde-Aktie:

A2DSYC



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) ist ein führendes Industriegase- und Engineering-Unternehmen mit einem Umsatz (pro forma) von 28 Mrd. USD (24 Mrd. EUR) im Jahr 2018. Das Unternehmen beschäftigt weltweit ca. 80.000 Mitarbeiter und bedient Kunden in mehr als 100 Ländern der Erde. Linde plc liefert innovative und nachhaltige Lösungen für seine Kunden und schafft Mehrwert für alle Beteiligten. Das Unternehmen macht die Welt produktiver, indem es Produkte, Technologien und Dienstleistungen entwickelt, die die wirtschaftliche und ökologische Leistung seiner Kunden in einer vernetzten Welt verbessern und ihnen ermöglicht, ihre Betriebskosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte www.linde.com. (27.02.2020/ac/a/d)







München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) nach Bekanntgabe der Zahlen zu? 235,00 USD oder 149,85 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Linde-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Industriegase-Hersteller und Anlagenbauer Linde plc hat am 13. Februar die Zahlen für das vierte Quartal 2019 vorgelegt. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 13. Februar zu entnehmen ist, wolle der fusionierte Industriegase-Konzern nach einem deutlichen Gewinnanstieg 2019 noch eine Schippe drauflegen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie solle 2020 auf 8,00 bis 8,25 US-Dollar zulegen.2019 habe Linde einen bereinigten Gewinn je Aktie von 7,34 Dollar auf vergleichbarer Basis erwirtschaftet, nach 6,19 Dollar im Vorjahr. Im bereinigten Gewinn seien unter anderem Kosten für den Zusammenschluss nicht enthalten. Zum Gewinnplus hätten vor allem Synergien aus der Fusion beigetragen. 2019 bis 2022 sollten diese in Summe 1,1 Mrd. Dollar betragen. Der Umsatz habe 2019 mit knapp 28,2 Mrd. Dollar auf dem Niveau des Vorjahres verharrt. Rechne man die Währungseffekte heraus, dann seien die Erlöse dank höherer Volumen und Preise um vier Prozent im Jahresvergleich gestiegen. Im fortgeführten Geschäft habe sich der bereinigte Gewinn auf vergleichbarer Basis um 16 Prozent auf rund vier Mrd. Dollar erhöht.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Linde-Aktie anbetrifft, haben die Analysten von Kepler Cheuvreux am 18.02.2020 sie weiterhin mit dem Rating "buy" bewertet. Das Kursziel wurde von 215,00 auf 235,00 Euro angehoben. Nach einem guten vierten Quartal sei der Industriegaseanbieter auf Kurs für weiteres Gewinnwachstum und Margensteigerungen, so die Analysten. Synergieeffekte und höhere Preise seien die wichtigsten Treiber. Sie hätten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie bis 2022 und für die freien Barmittel erhöht.Die niedrigste Kursprognose für die Linde-Aktie kommt von Bernstein Research. Jonas Oxgaard, Aktienanalyst von Bernstein Research, hat in einer Analyse vom 13.02.2020 das "underperform"-Rating für die Linde-Aktie bestätigt. Das Kursziel laute weiterhin 149,85 Euro. Einsparungen hätten ein eher schwaches Quartal mit mauem Wachstum gerettet, so Oxgaard. 2020 rechne er beim Gase- und Industriekonzern mit einem ähnlichen Bild.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Linde-Aktie auf einen Blick: