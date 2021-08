Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Während in den letzten Monaten an den Märkten noch die Angst vor Inflation grassierte, bekam die Konjunktur in der Industrie und im Bau einen Dämpfer, so die Analysten der DekaBank.



Die Ursache für beide Phänomene sei dieselbe gewesen: Liefer- und Transportengpässe. Die entsprechenden Klagen aus der Automobilindustrie, dem Maschinenbau, der Elektroindustrie, der Holz- und Möbelindustrie sowie der Bauwirtschaft würden immer lauter. Sowohl für die Einschätzung der Konjunktur als auch für die der Geldpolitik sei von entscheidender Bedeutung, ob es sich um ein vorübergehendes Phänomen oder um eine anhaltende Entwicklung handele. (05.08.2021/ac/a/m)



