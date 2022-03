Bonn (www.aktiencheck.de) - Aus Russland kommen rund 6% des veredelten Nickels weltweit, so die Analysten von Postbank Research.Weltweit steige der Nickelbedarf auf Grund der zunehmenden Verbreitung von Elektrofahrzeugen exponentiell an. Im Jahr 2021 sei die Batteriekapazität von Elektrofahrzeugen auf den Straßen um 113% gestiegen. Nickel werde außerdem für erneuerbare Energien und die Elektrifizierung benötigt.Ebenso wie bei anderen Finanzinstrumenten werde aktuell auch die Volatilität der Nickelpreise vom weiteren Vorgehen Russlands und von den Lockdown-Maßnahmen in China abhängen. (Ausgabe vom 21.03.2022) (22.03.2022/ac/a/m)