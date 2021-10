Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Noch vor wenigen Monaten waren in Deutschland Lieferengpässe nur für einige wenige Vorprodukte diagnostiziert und für einen eher kurzen Zeitraum prognostiziert worden, so die Analysten der DekaBank.



Je weiter die Erholung fortschreite, desto mehr würden sich die Reibungsverluste wieder auflösen. Nach der damaligen Einschätzung müsste jetzt der Zeitpunkt erreicht sein, dass die Industriekonjunktur wieder Fahrt aufnehme. Stattdessen würden unter dem Eindruck der überraschend lang anhaltenden Engpässe bei Vorprodukten, Rohstoffen und Transportkapazitäten immer mehr Konjunkturprognosen nach unten revidiert.



Nehme man dies alles zusammen, so stehe uns ein schwieriges Halbjahr bevor, geprägt von hohen Preissteigerungen und Engpässen, die die Konjunktur dämpfen würden. Im kommenden Jahr werde es mit der Zeit eine positive Gegenbewegung geben. Sinkende Inflationsraten würden wieder mehr realen Konsum ermöglichen und die sich in weiten Teilen auflösenden Engpasssituationen würden wieder mehr Produktion zulassen. Dann würden die Auftragsbestände abgearbeitet und die Lager wieder bestückt werden. Wir würden es also mit einer Konjunkturdelle im Winterhalbjahr zu tun bekommen, deren Länge maßgeblich vom Tempo der Normalisierung in den Lieferbeziehungen abhängen werde. (25.10.2021/ac/a/m)



