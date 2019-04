Tradegate-Aktienkurs Levi Strauss-Aktie:

21,315 EUR +2,67% (18.04.2019, 17:01)



NYSE-Aktienkurs Levi Strauss-Aktie:

23,9901 USD +2,30% (18.04.2019, 17:11)



ISIN Levi Strauss-Aktie:

US52736R1023



WKN Levi Strauss-Aktie:

A2PFHR



Ticker-Symbol Levi Strauss-Aktie:

LV2B



NYSE Ticker-Symbol Levi Strauss-Aktie:

LEVI



Kurzprofil Levi Strauss & Co.:



Levi Strauss & Co. (ISIN: US52736R1023, WKN: A2PFHR, Ticker-Symbol: LV2B, NYSE-Symbol: LEVI) ist ein Hersteller von Bekleidungsartikeln. Die Gesellschaft entwirft und vermarktet Jeans, Freizeitkleidung sowie Accessoires für Männer, Frauen und Kinder. Neben dem Brand Levi's gehören ferner Dockers und Denizen zu den Marken der Gruppe. Die Produkte werden weltweit in über 110 Ländern über Einzelhandelsketten, Kaufhäuser, Internet sowie eine weltweite Präsenz von rund 3.000 Einzelhandelsgeschäften und Shop in Shops verkauft. Der Unternehmenssitz von Levi Strauss befindet sich San Francisco. (18.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Levi Strauss: Erfolgreiches Börsen-Comeback! AktienanalyseAm 21. März hat Levi's (ISIN: US52736R1023, WKN: A2PFHR, Ticker-Symbol: LV2B, NYSE-Symbol: LEVI) ein beeindruckendes Börsen-Comeback an der New York Stock Exchange (NYSE) gefeiert, nachdem der 166 Jahre alte Modekonzern zwischenzeitlich wieder privatisiert worden war, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Wurzeln des traditionsreichen Konzerns würden auf den bayerischen Auswanderer Levi Strauss zurückgehen, der Mitte des 19. Jahrhunderts vom Goldrausch in Kalifornien angelockt worden sei und als Miterfinder der Blue Jeans gelte.Nachdem die Aktien ursprünglich in einer Spanne von 14 bis 16 Dollar angeboten worden seien, habe Levi's im Zuge der starken Nachfrage den Preis auf 17 Dollar heraufsetzen können. Damit habe der Jeanshersteller eine Marktkapitalisierung von 6,6 Mrd. Dollar erreicht. Damit nicht genug: Der erste Kurs an der NYSE sei mit 22,22 Dollar festgestellt worden. Anschließend sei es in der Spitze sogar bis auf 23,24 Dollar nach oben gegangen - ein Plus von 36 Prozent gegenüber dem Emissionspreis -, ehe leichte Gewinnmitnahmen eingesetzt hätten.Wenige Wochen nach dem erfolgreichen Börsengang habe der Jeanshersteller Zahlen zur Geschäftsentwicklung vorgelegt - sie seien stark ausgefallen. Im ersten Quartal sei der Umsatz verglichen mit dem Vorjahr um sieben Prozent auf 1,4 Mrd. Dollar geklettert. Der bereinigte Gewinn sei sogar um mehr als 80 Prozent auf 151 Mio. Dollar nach oben geschossen, was allerdings vor allem an hohen Sonderkosten im Vorjahr gelegen habe. Anleger hätten dennoch sehr positiv auf das Zahlenwerk reagiert. Gehe es in dem Stil weiter, könnte die Levi's-Aktie eine richtige Erfolgsstory werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Levi Strauss-Aktie: