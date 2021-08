Wiener Börse-Aktienkurs Lenzing-Aktie:

107,80 EUR -0,74% (19.08.2021, 11:00)



ISIN Lenzing-Aktie:

AT0000644505



WKN Lenzing-Aktie:

852927



Ticker-Symbol Lenzing-Aktie:

LEN



Wiener Börse-Symbol Lenzing-Aktie:

LNZ



NASDAQ OTC-Symbol Lenzing-Aktie:

LNZNF



Kurzprofil Lenzing Gruppe:



Die Lenzing Gruppe (ISIN: AT0000644505, WKN: 852927, Ticker-Symbol: LEN, Wiener Börse-Symbol: LNZ, NASDAQ OTC-Symbol: LNZNF) steht für eine ökologisch verantwortungsbewusste Erzeugung von Spezialfasern aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz. Mit ihren innovativen Produkt- und Technologielösungen ist Lenzing Partner der globalen Textil- und Vliesstoffhersteller und Treiber zahlreicher neuer Entwicklungen. Die hochwertigen Fasern der Lenzing Gruppe sind Ausgangsmaterial für eine Vielzahl von textilen Anwendungen - von der eleganten Damen-Oberbekleidung über vielseitige Denim-Stoffe bis zur High-Performance-Sportbekleidung. Aufgrund ihrer konstant hohen Qualität sowie ihrer biologischen Abbaubarkeit und Kompostierbarkeit eignen sich Lenzing Fasern auch bestens für den Einsatz in Hygieneprodukten und für Anwendungen in der Landwirtschaft.



Das Geschäftsmodell der Lenzing Gruppe geht weit über jenes eines klassischen Faserherstellers hinaus. Gemeinsam mit ihren Kunden und Partnern entwickelt sie innovative Produkte entlang der Wertschöpfungskette, die einen Mehrwert für Konsumentinnen und Konsumenten schaffen. Die Lenzing Gruppe strebt eine effiziente Verwendung und Verarbeitung aller Rohstoffe an und bietet Lösungen für die Umgestaltung der Textilbranche in Richtung Kreislaufwirtschaft. Um die Geschwindigkeit der Erderwärmung zu reduzieren sowie die Ziele des Pariser Klimaabkommens und des "Green Deals" der EU-Kommissionen zu erreichen, hat Lenzing eine klare Vision: Nämlich eine CO2-freie Zukunft zu verwirklichen. (19.08.2021/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Lenzing-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Nachhaltigkeitsfokus des Faserherstellers Lenzing (ISIN: AT0000644505, WKN: 852927, Ticker-Symbol: LEN, Wiener Börse-Symbol: LNZ, NASDAQ OTC-Symbol: LNZNF) kommt dem Aktienkurs zugute, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Titel gehöre an der Wiener Börse seit geraumer Zeit zu den Anlegerlieblingen. Allein seit dem Corona-Tief im März 2020 habe sich die Notiz ungefähr verdreifacht.Mit starken Zahlen hätten die Österreicher nun die Rally untermauert. Vor allem aufgrund der Preisentwicklung bei Viskose sowie der hohen Nachfrage für nachhaltige Spezialfasern seien die Umsätze im ersten Halbjahr um 27,5 Prozent auf 1,03 Mrd. Euro vorangekommen. Unterstützt durch Effizienzsteigerungsmaßnahmen habe das operative Ergebnis (EBITDA) sogar auf 217,8 Mio. Euro mehr als verdoppelt werden können. Das Nettoergebnis nach Minderheiten habe mit 81,2 Mio. Euro deutlich über dem Vorjahreswert von 1,5 Mio. Euro gelegen.Für das Gesamtjahr erwarte das Management unverändert ein EBITDA von mindestens 360 Mio. Euro. Das wäre mehr als im Jahr 2019. Doch für Lenzing sei die Corona-Krise nicht abgehakt. "Die Pandemie ist noch nicht vorbei, wir profitieren von einem Markt, der sich erholt hat und von unseren Maßnahmen zur Effizienzsteigerung", sage CEO Stefan Doboczky. "Wir müssen erstmal durch das Jahr hindurchgehen und dann werden wir uns mit dem Thema Dividende sehr ernsthaft auseinandersetzen. Außerdem haben wir in den vergangenen drei Jahren zwei Mrd. Euro in Wachstum investiert."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Lenzing-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Lenzing-Aktie:108,00 EUR 0,00% (19.08.2021, 22:26)