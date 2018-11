Wiener Börse-Aktienkurs Lenzing-Aktie:

79,40 EUR -1,43% (15.11.2018, 16:18)



ISIN Lenzing-Aktie:

AT0000644505



WKN Lenzing-Aktie:

852927



Ticker-Symbol Lenzing-Aktie:

LEN



Wien Ticker-Symbol Lenzing-Aktie:

LNZ



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Lenzing-Aktie:

LNZNF



Kurzprofil Lenzing Gruppe:



Die Lenzing Gruppe (ISIN: AT0000644505, WKN: 852927, Ticker-Symbol: LEN, Wien: LNZ, Nasdaq OTC-Symbol: LNZNF) ist ein Weltmarktführer mit Sitz in Österreich und Produktionsstätten in allen wichtigen Märkten sowie einem weltweiten Netz an Verkaufs- und Marketingbüros.Lenzing versorgt die globale Textil- und Nonwovens-Industrie mit hochwertigen, botanischen Cellulosefasern. Die Palette reicht von Faserzellstoff über Standardfasern bis zu innovativen Spezialfasern.



Lenzing setzt mit Qualität und Innovationskraft Standards auf dem Gebiet der Cellulosefasern. Mit 77 Jahren Erfahrung in der Faserproduktion ist die Lenzing Gruppe der einzige Hersteller weltweit, der in großem Maßstab alle drei Generationen von Cellulosefasern - von der klassischen Viscose- über die Modal- bis zur Lyocell-Faser TENCEL® - unter einem Dach vereint. (15.11.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Lenzing: Die Lenzing-Muttergesellschaft könnte übernommen werden - AktienanalyseÖsterreichs Wirtschaft ist in Aufruhr, so die Experten vom "ZertifikateJournal" im Kommentar zur Lenzing-Aktie (ISIN: AT0000644505, WKN: 852927, Ticker-Symbol: LEN, Wien: LNZ, Nasdaq OTC-Symbol: LNZNF).Laut Medienberichten wolle der Investor Michael Tojner die Kontrolle über die B&C-Privatstiftung erlangen. Laut Informationen des Wirtschaftsmagazins "trend" habe Tojner dabei einige prominente Mitstreiter, unter anderen Andritz-Chef Wolfgang Leitner, KTM-Boss Stefan Pierer und "Krone!-Chef Christoph Dichand. Die Pläne sähen vor, dass Tojner der Mailänder Mutter der Bank Austria, UniCredit, einen dreistelligen Millionen Euro-Betrag bieten solle, damit sie einer seiner Gesellschaften die Rechte als Letztbegünstigte der Stiftung überlasse. Hinzukommen sollten 50 Prozent der jährlichen Dividenden aus den Industriebetrieben - so lange, bis eine Mrd. Euro erreicht sei. Tojners Pläne könnten weitreichende Folgen für einige in Wien börsennotierte Gesellschaften haben - bis hin zu Übernahmeangeboten. Denn die B&C Industrieholding halte Mehrheitsbeteiligungen an Lenzing, AMAG und Semperit.Besonders spannend sei vor diesem Hintergrund die Lenzing-Aktie. Der Titel sei wegen schlechterer Marktbedingungen hart abgestraft worden. Doch allmählich sei Besserung in Sicht. In den ersten neun Monaten 2018 sei der Umsatz zwar um 5,2 Prozent auf 1,64 Mrd. Euro und der Gewinn sogar um 39 Prozent auf 133,8 Mio. Euro geschrumpft. Doch die Zahlen seien besser ausgefallen als befürchtet. Auch weil sich die Konzentration auf die Herstellung von Spezialfasern positiv auswirke, erwarte Lenzing "ein zufriedenstellendes Gesamtjahr".Aufgrund der moderaten Bewertung der Lenzing-Aktie besteht mittelfristig erhebliches Aufwärtspotenzial, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 45/2018)Börsenplätze Lenzing-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Lenzing-Aktie:79,55 EUR -0,93% (15.11.2018, 15:44)