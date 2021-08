Börsenplätze Lenzing-Aktie:



Kurzprofil Lenzing Gruppe:



Die Lenzing Gruppe (ISIN: AT0000644505, WKN: 852927, Ticker-Symbol: LEN, Wien: LNZ, Nasdaq OTC-Symbol: LNZNF) ist ein Weltmarktführer mit Sitz in Österreich und Produktionsstätten in allen wichtigen Märkten sowie einem weltweiten Netz an Verkaufs- und Marketingbüros.Lenzing versorgt die globale Textil- und Nonwovens-Industrie mit hochwertigen, botanischen Cellulosefasern. Die Palette reicht von Faserzellstoff über Standardfasern bis zu innovativen Spezialfasern.



Lenzing setzt mit Qualität und Innovationskraft Standards auf dem Gebiet der Cellulosefasern. Mit 77 Jahren Erfahrung in der Faserproduktion ist die Lenzing Gruppe der einzige Hersteller weltweit, der in großem Maßstab alle drei Generationen von Cellulosefasern - von der klassischen Viscose- über die Modal- bis zur Lyocell-Faser TENCEL® - unter einem Dach vereint. (04.08.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Lenzing-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Lenzing-Aktie (ISIN: AT0000644505, WKN: 852927, Ticker-Symbol: LEN, Wien: LNZ, Nasdaq OTC-Symbol: LNZNF) unter die Lupe.Die Halbjahresergebnisse von Lenzing hätten die bereits vorab bekannt gegebenen, sehr guten Zahlen weiter untermauert. Der wie üblich konservative Ausblick sei bereits vor einer Woche angehoben worden.Die Marktlage bei den Faserpreisen sei weiterhin spürbar besser als in den letzten Jahren und so habe Lenzing im Vergleich zu dem von pandemiebedingten Einschränkungen des Betriebs geprägten Vorjahresquartal eine mehr als Vervierfachung des Betriebsergebnisses vor Abschreibungen (EBITDA) auf EUR 123 Mio. erzielen können. Damit habe das Ergebnis auch 11% über dem Vorquartal gelegen, obwohl hier die Preise sogar noch besser gewesen seien. Die Bruttomarge sei auf 28% gestiegen und das Nettoergebnis habe mit EUR 53 Mio. auf dem höchsten Niveau der letzten drei Jahre gelegen.Das Management habe den Ausblick für das Gesamtjahr bereits vor einer Woche zu den vorläufigen Zahlen auf ein EBITDA von zumindest EUR 360 Mio. angehoben. Damit liege die Ertragserwartung zwar weiterhin unter der Analystenschätzung von EUR 389 Mio. und den Markterwartungen von EUR 412 Mio., die Unternehmensleitung sei jedoch bekannt dafür, konservative Gewinnerwartungen zu geben. Deswegen, und angesichts der guten Halbjahreszahlen sähen die Analysten keinen Grund zur Sorge.Vielmehr interessiere der Ausblick auf die Faserpreise und die Fertigstellung des Lyocellwerks in Thailand, die in Q4 21 erfolgen solle. Die derzeitige Lage sei dank hoher Nachfrage für Textilien und hoher Baumwoll- und Rohstoffpreise als gut einzuschätzen, wiewohl das Wiederaufflammen der Pandemie durch die Delta-Variante zu einem Rückgang im Vergleich zu den Höchstständen im März geführt habe. In diesem Zusammenhang sei es umso wichtiger, dass ab nächstem Jahr mehr Lyocellkapazitäten im neuen Werk in Thailand zur Verfügung stünden. Lyocell sei nicht nur viel weniger abhängig von den Markpreisen als Viskose, sondern profitiere außerdem von der Sonderkonjunktur bei umweltschonend und nachhaltig hergestellten Fasern.Unsere letzte Empfehlung für die Lenzing-Aktie lautete "Kauf", so Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 04.08.2021)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity