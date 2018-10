Tradegate-Aktienkurs Lenovo-Aktie:

0,539 EUR +1,13% (15.10.2018, 17:18)



Hong Kong-Aktienkurs Lenovo-Aktie:

4,88 HKD +2,52% (15.10.2018)



ISIN Lenovo-Aktie:

HK0992009065



WKN Lenovo-Aktie-Aktie:

894983



Ticker-Symbol Lenovo-Aktie Deutschland:

LHL



Hong Kong Ticker-Symbol Lenovo-Aktie:

0992.HK



Kurzprofil Lenovo Group Ltd.:



Lenovo Group Ltd. (ISIN: HK0992009065, WKN: 894983, Ticker-Symbol: LHL, Hong Kong-Symbol: 0992.HK) ist eine Investment-Holding-Gesellschaft, die hauptsächlich mit Personal Computern und verwandten Geschäftsbereichen befasst ist. Zu den Hauptprodukten des Unternehmens zählen Think-Marken-PCs und Consumer-PCs der Marke Idea sowie Server, Workstations und eine Familie von mobilen Internet-Geräten, darunter Tablets und Smartphones. Das Unternehmen betreibt sein Geschäft in vier geografischen Segmenten, darunter China, Asien-Pazifik (AP), Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA) und Amerika (AG). Das Unternehmen bietet auch Cloud-Service und andere damit verbundene Dienstleistungen. (15.10.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Lenovo-Aktienanalyse von Analyst Arthur Lai von der Citigroup:Aktienanalyst Arthur Lai von der Citigroup empfiehlt die Aktien von Lenovo Group Ltd. (ISIN: HK0992009065, WKN: 894983, Ticker-Symbol: LHL, Hong Kong-Symbol: 0992.HK) im Rahmen einer Aktienanalyse nach wie vor zu kaufen.Lenovo Group Ltd. habe auf Basis vorläufiger IDC-Daten im Hinblick auf das PC-Auslieferungsvolumen in Q3 gegenüber dem Markt eine Outperformance erzielt.Die Citigroup-Analysten erhöhen die Gewinnprognosen für 2019. Analyst Arthur Lai hält aber am Kursziel von 6,00 HKD fest.In ihrer Lenovo-Aktienanalyse bestätigen die Analysten der Citigroup das Votum "buy".Börsenplätze Lenovo-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Lenovo-Aktie:0,546 EUR +3,02% (15.10.2018, 15:54)