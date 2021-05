Börsenplätze Lenovo ADR-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Lenovo ADR-Aktie:

20,20 EUR 0,00% (27.05.2021, 11:28)



Nasdaq OTC-Aktienkurs Lenovo ADR-Aktie:

25,195 USD +0,50% (27.05.2021, 15:54)



ISIN Lenovo ADR-Aktie:

US5262501050



WKN Lenovo ADR-Aktie:

A0B7GH



Ticker-Symbol Lenovo ADR-Aktie Deutschland:

LHL1



NASDAQ OTC-Symbol Lenovo ADR-Aktie:

LNVGY



Kurzprofil Lenovo Group Ltd.:



Lenovo Group Ltd. (ISIN: US5262501050, WKN: A0B7GH, Ticker-Symbol: LHL1, Nasdaq OTC-Ticker-Symbol: LNVGY) produziert und vertreibt Computertechnologie und ist der zweitgrößte PC-Anbieter der Welt. Neben PCs entwickelt das Unternehmen auch eine Reihe von anderen Computertechnologien wie Smartphones, Tablets, Server und Smart-TV-Geräten. Besonders im Bereich der mobilen Geräte wie Laptops, Netbooks und Tablets bietet der Hersteller eine breite Produktpalette. Das Unternehmen ist Marktführer in China und setzt auf seine dominante Position in dieser Region, indem neue Produkte vor der weltweiten Einführung zunächst auf dem chinesischen Markt angeboten werden. 2014 übernahm Lenovo den US-Mobilfunkhersteller Motorola von Google. (27.05.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lenovo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Robin Balke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die ADR-Aktie von Lenovo Group Ltd. (ISIN: US5262501050, WKN: A0B7GH, Ticker-Symbol: LHL1, Nasdaq OTC-Ticker-Symbol: LNVGY) unter die Lupe.Lenovo habe heute die ersehnten Q4-Zahlen für das Geschäftsjahr 2020/21 veröffentlicht. Nachdem die Aktie innerhalb eines Jahres um mehr als 150 Prozent an Wert gewonnen habe, hätten Anleger gespannt auf den Quartalsbericht gewartet.Lenovo habe im vierten Quartal 2020/21 ein Umsatzwachstum von 48 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen können (10,6 Milliarden Dollar auf 15,6 Milliarden Dollar). Der Bruttoertrag sei im gleichen Zeitraum von 1,86 auf 2,69 Milliarden Dollar gestiegen.Der Gewinn vor Steuern habe zum Vorjahr um unglaubliche 400 Prozent von 77 auf 379 Millionen Dollar gesteigert werden können. Durch das starke Quartal habe sich das Unternehmen entschieden, 2,19 Dollar pro Aktie an die Anleger auszuschütten - im Geschäftsjahr 2019/20 seien nur 0,36 Dollar Dividende gezahlt worden.Der Hardware-Konzern sei ein wahrer Profiteur der Krise. Analysten würden schätzen, dass es weiter nach oben gehe für Lenovo, jedoch langsamer als dieses Jahr."Der Aktionär" empfiehlt weiterhin: Lenovo Long, so Robin Balke. (Analyse vom 27.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link