Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

1,9754 EUR -44,09% (26.06.2020, 10:29)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

1,9002 EUR -36,02% (26.06.2020, 10:44)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (26.06.2020/ac/a/d)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Wirecard: Anleger haben Möglichkeit des Schadensersatz - AktiennewsDie letzte Woche war für die Anleger bei der Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ein schlechter Traum, so die Leipold Rechtsanwaltskanzlei in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Ihr Investment hat sich praktisch über Nacht in Luft aufgelöst und fand seine Spitze im gestrigen Insolvenzantrag der Wirecard AG beim AG München.Was bedeutet dies für die Anleger der Wirecard AG die in deren Aktien, Anleihen und Derivaten Geld angelegt haben?Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht Michael Leipold mit Standorten in Hamburg und Bayern erklärt wie folgt: "Ein Anspruch auf Schadensersatz gegen die Gesellschaft besteht weiter fort, auch wenn in der Insolvenz diese Forderungen hinten anstehen müssen."Die Wirtschaftsprüfer haben anscheinend über mehrere Jahre falsche Jahresabschlüsse testiert. Anlegern wurden dadurch Informationen vorenthalten, in dessen Kenntnis sie das Investment nicht getätigt hätten.Ansprüche auf Schadensersatz können sich daher für alle Anleger ergeben die zwischen dem 24.02.2016 und dem 18.06.2020 Wertpapiere gehandelt haben.Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht Michael Leipold, hat sich seit 17 Jahren auf die erfolgreiche Durchsetzung von Ansprüchen bei gescheiterten Geldanlagen spezialisiert. Die Kanzlei prüft kostenlos die Erfolgsaussichten bei jedem einzelnen Interessenten. Sollte eine Rechtsschutzversicherung vorhanden sein, gehört die kostenlose Deckungsanfrage zum Service der Kanzlei. Für alle geschädigten Anleger ohne Rechtsschutz, gibt es Pauschalangebote.