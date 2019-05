Xetra-Aktienkurs Leifheit-Aktie:

21,55 EUR -0,46% (10.05.2019, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs Leifheit-Aktie:

22,05 EUR +1,85% (13.05.2019, 08:01)



ISIN Leifheit-Aktie:

DE0006464506



WKN Leifheit-Aktie:

646450



Ticker-Symbol Leifheit-Aktie:

LEI



Kurzprofil Leifheit AG:



Die 1959 gegründete Leifheit AG (ISIN: DE0006464506, WKN: 646450, Ticker-Symbol: LEI) ist einer der führenden europäischen Markenanbieter von Haushaltsprodukten. Der Leifheit-Konzern gliedert sein operatives Geschäft in die Segmente Household, Wellbeing und Private Label. Die Produkte der Marken Leifheit und Soehnle - zwei der bekanntesten Marken Deutschlands - zeichnen sich durch hochwertige Verarbeitungsqualität in Verbindung mit besonderem Verbrauchernutzen aus. Die französischen Tochterunternehmen Birambeau und Herby sind mit einem ausgewählten Produktsortiment zudem im serviceorientierten Private-Label-Segment tätig. Über alle Segmente hinweg konzentriert sich das Unternehmen auf die Kernkompetenzen in den Produktkategorien Reinigen, Wäschepflege, Küche und Wellbeing. Der Leifheit-Konzern beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und verfügt über 15 eigene Standorte und Niederlassungen weltweit. Seit 1984 sind die Aktien der Leifheit AG im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.leifheit-group.com, www.leifheit.de und www.soehnle.de. (13.05.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - Leifheit-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Haushaltswarenherstellers Leifheit AG (ISIN: DE0006464506, WKN: 646450, Ticker-Symbol: LEI) unter die Lupe.Bei Leifheit hätten die Experten mehrfach personelle Veränderungen gefordert. Thomas Radke, Ex-CEO, sei schon vom Hof gejagt worden. Auch der langjährige Aufsichtsratschef Helmut Zahn sei nicht mehr an Bord. Seinen Rücktritt hätten die Experten zuletzt im Herbst gefordert. Mit Günter Blaschke habe die Firma einen neuen Oberaufseher, den man gut kenne. Blaschke sei langjähriger CEO von Rational gewesen und agiere als Aufsichtsratschef bei Washtec. Er mache dort einen sehr guten Job. Bei Investoren sei Blaschke beliebt, weil er sein Handwerk exzellent verstehe und großen Ehrgeiz habe, Unternehmen zum Erfolg zu führen. Der arg glücklose CFO Ivo Huhmann sei nach Meinung der Experten ebenfalls nicht weiter tragbar und dürfte früher oder später ausscheiden. Neuer CFO somit gesucht!Die Leifheit-Aktie ist nun wieder ein Kandidat für unsere Watchlist, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 13.05.2019)Börsenplätze Leifheit-Aktie: