Die britische Zentralbank entscheide heute über ihre weitere Zinspolitik, wobei erwartet werde, dass sie den Leitzins weder anhebe noch senke, da einige Indikatoren für bzw. gegen eine Zinssenkung sprechen und die kommenden Neuwahlen in Großbritanien für zusätzliche Unsicherheit sorgen würden.



Die europäischen Märkte hätten während des gestrigen Handelstags hauptsächlich Gewinne verzeichnet. In Asien hätten die Märkte teils mit Zugewinnen, teils mit Verlusten eröffnet, wobei aber keine großen Bewegungen zu sehen gewesen seien.



Nach einem kurzen Anstieg auf über USD 63 sei der Ölpreis (Sorte Brent) wieder unter USD 62 gefallen und bewege sich seitdem stabil. Beim Goldpreis, der bei knapp unter USD 1.500 pro Feinunze stehe, seien keine großen Bewegungen zu beobachten.



Vorbörsliche Indikatoren würden auf einen leicht positiven Start an den europäischen Märkten schließen lassen. (07.11.2019/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Der Handelsstreit ziwschen den Vereinigten Staaten und China sorgt erneut für Aufruhr an den Finanzmärkten: Berichten zufolge könnte die Unterzeichnung eines Handelsabkommens der beiden Parteien nicht wie erwartet im November stattfinden, sondern vielleicht sogar erst im Dezember, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die amerikanischen Börsen hätten sich nicht allzu geschockt gezeigt und einige wichtige Indices hätten sogar ein leichtes Plus verzeichnen können.